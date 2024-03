Evoè Festival, arte gastronomica e prodotti d'eccellenza a Recco

Informazioni, date e orari per visitare l'Evoè Festival

Nel weekend della cittadina diapre le porte alla seconda edizione dell', evento interamente dedicato all’arte gastronomica e ai prodotti d’eccellenza dell'agroalimentare Made in Italy.Fulcro della manifestazione è, proprio di fronte al Palazzo Comunale, che per l’occasione ospita una grande struttura allestita con sedie a platea, area per interviste e show cooking. Per chi è di passaggio qui, l’occasione è davvero ghiotta perché sarà possibile ascoltare le interviste a opinion leader, appassionati di cucina, mastri focacciai e produttori agroalimentari, partecipare acon i ristoratori liguri, assistere a una puntata delle eliminazioni delcon l’Associazione Palatifini, o visitare ilcertificati GENOVA GOURMET, con uno spazio particolare alle tre DOP liguri di Assaggia la Liguria, Basilico Genovese DOP, l’Olio Extra Vergine di oliva DOP Riviera Ligure e l’Enoteca Regionale della Liguria.In chiusura delle due giornate, ecco l’evento clou del festival: lacon i focacciai recchesi del Consorzio eLa manifestazione è organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio di tutela comunitario I.G.P. per il prodotto di cui porta il nome, il Comune di Recco, Camera di Commercio di Genova, FIPE-Confcommercio Liguria e FEPAG-Confcommercio Genova con il patrocinio della Regione Liguria.: Evoè Festival - Arte gastronomica e prodotti d’eccellenza: Piazza Nicoloso, Recco (Genova).: 16-17 marzo 2024.: ingresso libero.: festival gastronomico.aperto ore 10:30-12:30 e 14:30-18:30.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: Recco si trova circa 20 km a est di, a cui è collegata dall'autostrada A12 (uscita Recco).