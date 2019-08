La Sagra del Fuoco a Recco

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla sagra

L’incantevole borgo della Liguria ha nel mondo dei luoghi comuni l’inossidabile paternità della mitica e favolosa focaccia, eppure Recco ha saputo talmente evolversi negli anni da diventare ben più di un punto di interesse turistico-gastronomico, specialmente quale scenario dellache si pone tra gli ultimi significativi eventi dell’estateÈ un’occasione che ritorna per rendere omaggio ancora una volta alla tradizione caldeggiata in riviera ligure, la storia del paese, il credo religioso e la volontà di divertirsi nel clima popolare.I sette quartieri di Recco, ovverosono i custodi delle consuetudini ultracentenarie della cittadina ed escono dal guscio per onorare l’impegno annuale di organizzare la festa cui accorrono migliaia di persone.Non si tratta semplicemente di uno sfogo aggregativo, bensì di un ritrovo che coniuga una commemorazione patronale rivolta ae un carico di eventi miscelati, tradotti in degustazioni presso i setteanche classici, come quello della serata del 6 settembre tenuto dalla, diretta dal professor Marco Capurro proprio sul sagrato del Santuario di Nostra Signora de Suffragio.La solennità prende corpo accentuandosi tramite le varie iniziative, ilad esempio, laa opera dei Quartieri (i mascoli, conosciuti altresì come Antichi Mortaretti Liguri, sono dei congegni metallici facilmente trasportabili e caricabili con polvere da sparo a sostituire gli assordanti botti dei vecchi cannoni caduti in disuso), lee l’In tutto ciò acquisisce nerbo e sacralità lanel giorno più importante, l’, su cui la festa è interamente incardinata. A vestire di luce gli scorci cittadini avvolti dall’aere bruno ci pensano ogni sera gli entusiasmanti, che costituiscono in breve la massima prova di sfida dei quartieri, ciascuno rappresentato da un pirotecnico esperto.Anche se le giornate principali sono quelle dal 5 al 9 settembre, la festa inizia in realtà già sabato 24 agosto alle ore 16:45 con l'accoglienza dell'Arca della Madonna nel Santuario accompagnata dai Confratelli e dai Quartieri e l'alzabandiera dei bambini sul ponte N.S. del Suffragio.Sagra del FuocoRecco (Genova).dal 5 al 9 settembre 2019.gratuito.sagra a carattere religioso.Giovedì 5 settembreore 19:30 apertura stand gastronomici con menu a tema e spettacoli musicali.Venerdì 6 settembreore 19:30 apertura stand gastronomici con menu a tema e spettacoli musicaliore 21 Concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco sul sagrato del Santuario di N. S. del Suffragio.Sabato 7 settembreore 9:30 Alzabandiera del Comitato e dei 7 Quartieriore 10 benedizione dei bambiniore 12 e ore 19:30 apertura stand gastronomiciore 21 Canto dei Vespriore 23 spettacolo pirotecnico dal molo di levante del Quartiere Bastiaseguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Ponteseguiràs pettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Collodari.Domenica 8 settembreore 3:30 saluto alla Vergine con la tradizionale sparata di "mascoli" da parte dei Quartieriore 4:30 Messa dell'alba presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo di Genovaore 11 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco - offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergineore 12 e ore 19:30 apertura stand gastronomiciore 12:30 sparata di "mascoli" del quartiere Verzemma nel greto del torrente davanti al Santuarioore 13 spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Verzemmaore 20 canto dei Vespri presieduto dal cardinale Angelo Bagnascoore 20:30 Solenne Processione per le vie cittadine con l'Arca di N. S. del Suffragio, salutata al suo passaggio dalle sparate di "mascoli" dei Quartieriore 23 spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere San Martinoseguirà spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Spiaggiaseguirà spettacolo pirotecnico dal molo di levante del Quartiere Licetoore 24 sparata di "mascoli" del quartiere San Martino nel greto del torrente davanti al SantuarioLunedì 9 settembreore 18:30 ammaina bandiera del Comitato e dei 7 Quartieriore 19 Messa di ringraziamento alla Madonna da parte dei Quartieri.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della festa.dall'autostrada A12 uscire a Recco.La cittadina possiede una propria stazione ferroviaria.L’aeroporto di riferimento è il Cristoforo Colombo di Genova