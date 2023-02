Il Carnevale di Giulianova

Informazioni, date e orari del Carnevale di Giulianova

Iltorna con due grandi appuntamenti nelle strade di Giulianova , rispettivamente il. L’attesa è grande per rivedere le parate di domenica 19 febbraio ale martedì grasso 21 febbraio nelle strade di, in entrambe le occasioni alle ore 15.Quest’anno ci sonoche rappresentano le contrade giuliesi e che sfilano in quest’ordine: Regina Bianca (Lido), Famiglia Addams (Colleranesco), Revolution. La natura si ribella (Giulianova Paese-Centro storico), Pozzon Village Circus (Villa Pozzoni), Castello stregato (Annunziata), The Jungle (Case di Trento) e coreografie a terra fatte da quasi 800 figuranti.Da ogni carro, come sempre,. Nei punti di aggregazione dove si concludono le sfilate sono previsti anche intrattenimento, animazione per bambini e musica dal vivo.Carnevale GiulieseGiulianova (Teramo).19 e 21 febbraio 2023.ingresso gratuito.Domenica 19 febbraio ore 15 Giulianova Lido: Viale Orsini - Piazza Fosse Ardeatine.Martedì 21 febbraio ore 15 Giulianova Paese: Viale dello Splendore - Belvedere.Maggiori informazioni sul sito VisitGiulianova e sulla pagina Facebook del Comune.Giulianova si trova sulla costa abruzzese e si raggiunge con l’Autostrada A14 uscendo al casello di Teramo-Giulianova-Mosciano Sant’Angelo, per poi proseguire sulla SS80 fino in paese.La locale stazione FS è situata sulla linea adriatica ed è anche capolinea della linea da/per Teramo