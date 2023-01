Il mercatino dell'antiquariato a Ceglie Messapica

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’Associazione Culturale Arca Promoter organizza anche nel 2023 il Ceglie Messapica (provincia di Brindisi), da gennaio a dicembre.L’appuntamento è dalle ore 9 in Piazza Sant’Antonio con uno dei, dove si possono fare buoni affari e scovare oggetti del passato ancora interessanti. L'occasione è buona per una passeggiata tra le bancarelle che propongono pezzi unici, da collezione, complementi d'arredo, vintage e chincaglierie.Gli organizzatori sono gli stessi che ogni anno ad agosto promuovono la grande rassegna Antiquariato in Valle d’Itria a Martina Franca , che per quasi dieci giorni richiama tantissimi appassionati del settore.Il Mercatino - Antiquariato, Modernariato, Collezionismo e ArtigianatoPiazza Sant’Antonio, Ceglie Messapica (Brindisi).ogni ultima domenica del mese.dalle ore 9.ingresso gratuito.29 gennaio;26 febbraio;26 marzo;30 aprile;28 maggio;25 giugno;30 luglio;27 agosto;24 settembre;29 ottobre;26 novembre;31 dicembre.Maggiori informazioni sul sito ufficiale da Taranto (47 km) si raggiunge Ceglie Messapica percorrendo al SS7 fino all’uscita di Francavilla Fontana Nord, da dove si prosegue sulla SP26.Anche da Brindisi (48 km) si percorre la SS7 fino all’uscita di Francavilla Fontana Nord, per poi proseguire sulla SP26.