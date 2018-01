Il Mercatino dell'Antiquariato a Martina Franca

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La cittadina di, perla della Valle d’Itria in quel della provincia di Taranto in Puglia , anche in questo 2018 ripropone ogni terza domenica del mese il partecipato, nuovamente locato nella centraleSi tratta di un appuntamento quanto mai imperdibile, aperto a tutti, l’occasione per fare acquisti molto particolari avendo a disposizione un’ampia scelta di articoli appartenenti a ogni genere e tempo. Il Mercatino è un ricettacolo popolare dila cui selezione di prodotti afferisce peraltro fulgidi estratti die stock, manna dal cielo per quanti si riservano di comprare un po’ di tutto nel pieno spirito della ricerca del bizzarro ma anche dell’oggetto di valore, forse celato fra la bigiotteria, il mobilio o ancora l’abbigliamento e bauli contenenti impolverati amarcord.Zoccoli duri sono anche ile l’, due comparti che riescono a soddisfare pienamente le esigenze dei numerosi visitatori: tanti i turisti che affollano il mercatino ma molti sono altresì gli autoctoni attinti a una popolazione che tocca i 49.000 abitanti, tanti sono quelli di Martina Franca. La terza domenica il centro diventa il fulcro di un intenso movimento di genti accorse per aggiudicarsi qualcosa in grado di arricchire l’arredamento di casa o corredi ludici, parterre di oggettistica e altro ancora facente parte di un antiquariato risalente al ‘600, ‘700 e ‘800.La mostra mercato è organizzata come ogni anno dall’, che cura inoltre Martin’Arte, il Mercatino dell’Artigianato.Mercatino dell'Antiquariato21 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 17 giugno, 15 luglio, 19 agosto, 16 settembre, 21 ottobre, 18 novembre, 16 dicembreMartina Franca (TA)dalle 9 fino alle 20 circaingresso liberomercatino dell’antiquariatoArca Promoter tel. 338/9332676 – 338/3175020 – 368/3750102Dall’Autostrada A14 si esce a Taranto per imboccare poi la SS 172 verso Martina Franca; il paese dispone di una propria stazione ferroviaria; è servito dalle autolinee Marozzi e Flixbus; gli aeroporti di riferimento sono quelli di Brindisi