I mercatini di Natale a Martina Franca: il Villaggio di Babbo Natale

Immaginate undove dolci, regali e addobbi natalizi si alternano alle luci colorate e ai divertimenti per bambini: non siamo in Lapponia , ma a Martina Franca , in provincia di Taranto Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 tante iniziative animano la cittadina pugliese nell'ambito del cartellone di eventi natalizi "Martina Winter".In particolare, gli appuntamenti in paese inziano già l'1 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie.Si prosegue nei fine settimana successivi con i concerti e gli spettacoli degli artisti di strada; a tal proposito, segnaliamo in particolare dell'evento "" (14-15-16 dicembre), ma durante tutto il periodo delle feste saranno presenti spettacoli di videomapping, presentazioni di libri, commedie teatrali e incontri culturali.Per i bambini è prevista la presenza del villaggio natalizio "", in calendario dal 20 al 23 dicembre 2018.L'appuntamento è in Piazza d'Angiò, dove l'omone vestito di rosso accoglierà tutti gratuitamente nella casa dove vive e lavora assieme ai suoi aiutanti, la fabbrica del cioccolato, la fabbrica dei giochi, ie le classiche leccornie tipiche del periodo.I bambini potranno incontrare Babbo Natale in persona nella sua casetta, consegnargli direttamente le letterine e fare la foto di rito.Uno degli eventi più suggestivi è quello previsto per il 15 e il 16 dicembre 2018, quando tra via Valente e via Erbolaio si potrà assistere alla messa in scena del suggestivoa cura dell'associazione "Alla Corte di Filippo d'Angiò".Martina Wintercentro storico di Martina Franca (Taranto).eventi dall'1 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019.di seguito alcuni degli appuntamenti più importanti.- Presepe vivente medievale il 15-16 dicembre 2018.- La Città dei Balocchi il 14-15-16 dicembre 2018.- "Fate, elfi e gnomi nel fantastico mondo di Babbo Natale" (con mercatini di Natale)Piazza d'Angiò il 20-21-22-23 dicembre 2018.Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre ore 17-22;sabato 22 dicembre ore 10-13 e 16-22;domenica 23 dicembre dalle ore 10 alle 22.Ingresso gratuito.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Programma completo degli appuntamenti sulla pagina ufficiale del Comune.in auto dall'autostrada A14 uscire a Taranto e poi proseguire sulla S.S. 172 per Martina Franca.In treno si arriva alla stazione di Bari o Taranto e poi si prosegue con i treni regionali fino alla stazione di Martina Franca.In bus con autolinee Marozzi o Ferrovie Sud Est per Martina Franca.comodissimo il parcheggio attrezzato in Piazza D'Angiò, nei pressi del centro storico.