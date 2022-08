Il Food Festival a Ceglie Messapica

Informazioni utili, date, orari per partecipare al festival

Si preannuncia assai ricco il cartellone del, l’annuale manifestazione enogastronomica che nella cittadina di– non a caso soprannominata la “Città della Gastronomia” – celebra i sapori dellapiù verace e la racconta come intreccio di culture e di cucine, incontro di sapori, di ingredienti, di ricette e di tradizioni: in poche parole come cuore pulsante del Mediterraneo.La kermesse culinaria si svolgenel centro storico dalle ore 20 ed è come sempre una vetrina di fondamentale importanza per la promozione di un territorio che può vantare prodotti d'eccellenza.La gente si ritova così a passo di fornello lungo un percorso tracciato da degustatori, critici e chef specializzati in qualunque tipo di preparazione purché fedele alla tradizione.si incontrano per un confronto a tutto tondo su gusto, materie prime e filiere corte.Ceglie Food FestivalCeglie Messapica (Brindisi).dall'1 al 4 settembre 2022.gratuito.festival enogastronomico.dalle ore 20.Maggiori informazioni sula pagina Facebook dedicata e sulla pagina del Comune di Ceglie Messapica Ceglie è attraversata dalla SS581 di Massafra e dalle SP22, SP24 e SP26.La stazione è posta sulla linea ferroviaria Martina Franca-Lecce.L’aeroporto didista 41 km dalla cittadina.