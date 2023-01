Il mercatino dell'antiquariato ad Arona

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ognisi svolge ”I Ricordi della Soffitta”, ildi Arona , cittadina in provincia di Novara affacciata sul Lago Maggiore Proprio suldalle ore 8 alle 18 un centinaio di espositori propongono la propria merce tra, ma anche collezionismo (vinili, fumetti e libri), complementi d’arredo e oggettistica.Quello di Arona è uno mercatini dell’antiquariato più importanti del Piemonte e tra i più apprezzati del Nord Italia non solo per i suoi numeri, ma anche per la splendida cornice paesaggistica nella quale si inserisce.Foto di copertina: Alessandro Vecchi / Wikipedia I Ricordi della SoffittaLungolago di Arona (Novara).la prima domenica del mese.6 gennaio (eccezionalmente di venerdì, Epifania);5 febbraio;5 marzo;2 aprile;7 maggio;4 giugno;2 luglio;6 agosto;3 settembre;1 ottobre;26 novembre (eccezionalmente quarta domenica);3 dicembre.dalle ore 8 alle 18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.per chi proviene da Varese e Milano si percorre l’autostrada A8 Milano Laghi in direzione Lago Maggiore, poi innesto sulla A26 Genova - Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce, uscita Arona.Da Torino autostrada A4 in direzione Milano, poi innesto sulla A26 in direzione Gravellona Toce, uscita Arona.Da Novara si percorre la SS 32, a Castelletto Ticino si segue la direzione Arona.Da Verbania SS33 Sempione in direzione Arona.