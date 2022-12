Il presepe vivente di Santa Caterina Villarmosa

Informazioni, date, orari e prezzi del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildi Santa Caterina Villarmosa (provincia di Caltanissetta ) propone quattro date in cui si celebra la Natività. L’appuntamento è ilnella location di Villa Margherita, in via Roma.La tradizione deiè molto sentita e coniuga spesso l’aspetto spirituale al legame con il territorio. A Santa Caterina Villarmosa la manifestazione permette di ammirare l’arte degli antichi mestieri e degustare idell’entroterra (ceci e lenticchie, formaggi e ricotta, uova sode, pane con olio, vino e tanto altro), accompagnati dalle. Per i più piccoli è previsto il battesimo della sella sul pony e la possibilità di scoprire i giochi del passato.Segnaliamo in particolare che il 24 dicembre, dopo la messa, Gesù Bambino, Giuseppe e Maria verranno accompagnati inalla capanna (ingresso senza biglietto).Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo suiPresepe viventeVilla Margherita, via Roma, Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).22-23-26 dicembre 2022 e 6 gennaio 2023.ingresso 1 euro. I bambini sotto i 10 anni non pagano se accompagnati dai genitori.dalle 18:30 alle 21:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della parrocchia.il paese si raggiunge da Caltanissetta (20 km) percorrendo la SS122.Per chi arriva dall’autostrada A19 Catania – Palermo uscita a Ponte Cinque Archi e poi SS121.Dalla stazione ferroviaria di Caltanissetta partono gli autobus extraurbani diretti al borgo.