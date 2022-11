Il Critical Wine a Genova

Informazioni, date e orari del Critical Wine

Torna ildopo un’estate tra le più calde di sempre e una siccità spaventosa. La manifestazione si interroga quest’anno su cosa si possa e si debba fare per vivere più in sintonia con la terra, per migliorare – o quantomeno arginare – una situazione che appare sempre più grave. È attorno a questi temi che si sviluppa la, intitolata “”. Dopo un inedito appuntamento primaverile, Critical Wine si ripropone nel fine settimana delnella classica finestra autunnale, come sempre alIl movimentoè nato nel 2003 da un’idea di, giornalista enogastronomico esperto di vino, le cui idee e riflessioni sono diventate prima un libro e, successivamente, un manifesto per tante iniziative nate in tutta Italia.Anche a Genova questo evento incentrato sulle, basato su un modo consapevole di porsi verso la vita e i consumi, ha richiamato sempre più amanti del, dei sapori genuini e della convivialità, offrendo un momento di condivisione di conoscenze e idee, ma sempre con un approccio critico verso ciò di cui ci si alimenta, ponendosi in maniera contraria al consumo passivo e alle produzioni irrispettose della terra.Oggi Critical Wine Genova è una festa popolare che propone due giorni di, uno spazio in cui conoscere piccoli produttori e instaurare nuove relazioni, dove sostenere le produzioni contadine e favorire l’incontro tra chi lavora la terra e le persone che vivono nelle città, accorciando così le distanze tra chi coltiva e chi compra. Non solo: in programma ci sono anche(“Custodi dell’acqua”, sabato 12 novembre, ore 16:30) ea tema (“Bagno a secco e fitodepurazione”, domenica 13 novembre, ore 14:30).Dalla sua prima edizione a oggi il Critical Wine Genova ha visto raddoppiare la partecipazione degli agricoltori, così come l’afflusso di gente, che prima della pandemia ha superato le 3000 presenze.Per il 2022 la lista deiannovera ospiti provenienti da Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.Terra e Libertà / Critical WineLaboratorio Buridda, Corso Monte Grappa n°39, Genova.12-13 novembre 2022.ingresso 5 euro.Per fare fronte all'aumento dei prezzi, nell'ottica del riutilizzo e della collaborazione, quest'anno si chiede - se possibile - di portare il proprio bicchiere di vetro (ed eventualmente una tracolla) da casa.Sabato 12 novembreOre 15 apertura degustazioni.Ore 16:30 incontro aperto al pubblico – Custodi dell’acqua.Ore 21 chiusura degustazioni.Domenica 13 novembreOre 13 apertura degustazioni.Ore 14:30 workshop su prenotazione – Il bagno a secco e la fitodepurazione.Ore 19 chiusura degustazioni.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.il Laboratorio Buridda si trova a circa 15 minuti a piedi dalla stazione di Genova Brignole.Con i mezzi pubblici dalla stazione: linea 715, 725, 728, 955.