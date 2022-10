La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco a Borgofranco sul Po

Menù

Torna per la 28° edizione la, frazione di, in provincia di Mantova L'evento si svolge per tre fine settimana consecutivi, rispettivamente il, all’interno di una tensostruttura riscaldata in Piazza Malavasi dove lo stand gastronomico propone piatti a base di tartufo e specialità localie la domenica anche a pranzo dalle ore 12.Non mancano le bancarelle che vendono prodotti enogastronomici tipici, tra cui ovviamente il, il Tuber Magnatum Pico, ma ci sono anche iniziative collaterali come il convegno del 7 ottobre (“Creazione di un corridoio ambientale tartufigeno e Tartuficoltura nell’ottica dei cambiamenti climatici”, ore 18 al TRU.MU Truffle Museum – Museo del Tartufo di Bonizzo) e due pomeriggi dedicati ai bambini (16 e 23 ottobre) con attività e giochi.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato alle sagre più importanti sagre del tartufo in Italia Tagliere di affettati al tartufoTartartufo (tartare di carne al tartufo)Sformatino con cuore morbido al tartufoSalame mantovanoRisotto al tartufo biancoGnocchetti di patate con fonduta al tartufo biancoTortelli di zucca al tartufo biancoTris di primi piatti al tartufoScaloppine al tartufo bianco con purèUova al tartufo biancoCotechino al tartufo bianco con purèTagliere di formaggi al tartufo e mostarda mantovanaParmigiana bianca di melanzane con tartufoPatatine frittePatatine fritte con maionese al tartufoLasagne al ragùScaloppine con patatinePiatto "bimbi" (wurstel con patatine)Sbrisolona mantovanaSalame dolceMillefoglieMousse alla nocciolaTartufini al cioccolatoTartufini al cioccolato con bicchiere di Recioto rossoZabaioneFiera Nazionale del Tartufo BiancoPiazza Malavasi, Borgofranco sul Po, fraz. di Borgocarbonara (Mantova).7-8-9, 14-15-16, 21-22-23-24 ottobre 2022.stand gastronomico aperto alla sera dalle ore 19:30, la domenica anche a pranzo dalle ore 12:30.ingresso gratuito, consumazione a pagamento.si prenota chiamando il numero 349 1291899 dal lunedì al giovedì ore 10-13 e 16-19, il venerdì e sabato ore 10-12.In alternativa, via Whatsapp scrivendo al numero 353 4396064 indicando nome, cognome, data e orario, numero di ospiti. La prenotazione è valida solo dopo la ricezione del messaggio di conferma.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della fiera e sulla pagina della Pro Loco da Mantova (44 km) si raggiunge Borgofranco sul Po percorrendo la SP482 fino a Ostiglia , poi SS12 e SP34 finoa destinazione.Da Ferrara (49 km) nell’ordine SS16, via Malcantone, SR6, via Argine Valle, SP34.Sul posto sono disponibili due aree camper attrezzate ad uso gratuito ed è possibile noleggiare biciclette gratuitamente.