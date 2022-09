La Sagra del Tartufo a Canterano

Informazioni, date e orari della sagra

Torna la Canterano dopo due anni di stop a causa della pandemia. L’appuntamento con la IX edizione è per due fine settimana consecutivi, rispettivamente l’, con una manifestazione che celebra l’oro nero dei boschi della Valle dell’Aniene.Siamo in uno dei borghi più belli del Lazio , che per l’occasione propone una sagra dove gustare tante specialità tipiche del territorio, ma soprattutto ilche accompagna i piatti della tradizione. Non manca nemmeno il, da gustare in un piatto gourmet (la vellutata di fagioli del purgatorio al tartufo bianco con capasanta scottata e chorizo) proposto dallo chef Claudio Favale.Da quest’anno si puòprenotando i biglietti della sagra online ( qui ), scegliendo tra menù completo o singole portate.La festa non offre solo buon cibo da gustare comodamente seduti, ma anche tartufo fresco, prodotti a base di tartufo, formaggi, salumi e dolci da acquistare nellee nelle bancarelle dei produttori locali.La novità di quest’anno è la: in un angolo del paese, la Spritzeria propone il simbolo dell’aperitivo italiano. Oltre al famoso drink, troviamo anche il, il tutto accompagnato da stuzzichini a tema: pallotte cacio e ova, con tartufo nero e salsa carbonara, e patata imbottita al tartufo nero e fontina.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre del tartufo in Italia Sagra del TartufoCanterano (Roma).8-9, 15-16 ottobre 2022.ingresso gratuito. Consumazioni a pagamento.gli stand gastronomici sono aperti il sabato dalle 12 alle 22 e la domenica dalle 12 alle 17.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.da Roma (59 km) si raggiunge Canterano percorrendo la A24, uscita Castel Madama.Da qui si prosegue sulla SP33a e poi SP47 fino a destinazione.