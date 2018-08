La Sagra degli Strozzapreti pizzicati a Canterano

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

La, in programma il Canterano – borgo romano quasi al confine con l’Abruzzo –, celebra un connubio davvero particolare e unisce in un sol colpo Lazio Cominciamo dagli strozzapreti, un tipo di pasta fatta in casa con acqua e farina che si ritrova un po’ in tutta la tradizione della cucina del centro Italia , dal Lazio all’Emilia – Romagna, passando per Umbria Marche . Glila servono a partire dalle 19 con diversi condimenti (a richiesta anche non piccante) accompagnata da, patate arrosto e vino tipico locale.Finita l’abbuffata con gli strozzapreti ci si scatena dalle 22 in piazza con ile “saltellante” a base di taranta e. Nata come musica terapeutica, gli uomini la suonavano proprio per distrarre le donne che nei campi, durante la mietitura, venivano “pizzicate” dal morso della taranta (in termine salentino significa tarantola).Lo scenario della Sagra degli strozzapreti pizzicati – miscela perfetta di buon cibo e musica organizzata dalla Confraternita di Sant’Antonio – non potrebbe essere più invitante, ancora parte della città metropolitana di Roma ma proiettato già verso gli Appennini laziali; territorio dalle origini antichissime, le cui radici affondano nella popolazione dei Pelasgi, affacciato sulla conca del, da Canterano è possibile scorgere dall’alto i monasteri di San Benedetto e di Santa Scolastica, oltre alla cima del Monte Livata.: Sagra degli strozzapreti pizzicati: Canterano (Roma): 19 agosto: dalle 19: ingresso gratuito: sagra gastronomica: info suldel comune: siamo a una sessantina di chilometri da Roma collegata a Canterano dalla A24, uscita Castel Madama, provinciale 33a direzione Gerano; uscita Vicovaro – Mandela, statale 5 Tiburtina Valeria e statale 411 Sublacense, direzione Subiaco