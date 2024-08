Fiemme Namaste' Festival, lo Yoga Open Air nel cuore delle Dolomiti

Programma

Informazioni, date, orari e prezzi del festival

Calendario delle aperture

Settembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La VIII edizione del, evento internazionale che coinvolge oltre 120 Paesi al mondo nel fine settimana del 20-21-22 settembre 2024, dedica un’ampia vetrina allo yoga e alle pratiche ascetiche e meditative grazie al, appassionati e praticanti esperti potranno partecipare a una nuova edizione del festival, dove anche quest’anno vivranno due giorni di benessere immersi nella natura delle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità UNESCO, specchiandosi sulle rive del Biolago di Predazzo.Insegnanti di yoga appartenenti a scuole di pratica diverse si alterneranno con le loro lezioni offrendo ai partecipanti la possibilità di sperimentare diverse scuole: dallo yoga nidra, al vinyasa flow, al Taiji, alla ginnastica dei meridiani, allo yoga ormonale basato sui bisogni del ciclo femminile e le fasi ormonali. Oltre alla possibilità di seguire su un grande palco le pratiche di gruppo, sarà allestito il Namastè Village con varie casette e tende dedicate alle singole attività e workshop, aree relax e laboratori. Non mancheranno attività dedicate ai bambini dove potranno avvicinarsi per la prima volta allo yoga.Il festival è un’iniziativa nata da due insegnanti di yoga della Val di Fiemme:. In caso di pioggia l'attività verrà spostata in un tendone. Il luogo verrà comunicato via mail.Ore 9 Apertura Festival e check-inOre 10-12 Main Stage Experience - Meditazione, suono, yoga.Ore 12-14 Lunch break x Dolomiti Street Food.Workshop a scelta per il pomeriggio:Ore 14-14:50Esperienza sensoriale con le creme di Reizia Bio Skincare, con Eleonora.Astro Vinyasa, con Ameriga Giannone.Meditazione e Psicosintesi, con Thomas Deflorian.Ore 15-15:50Yoga Ormonale, con Sara Tonini.Sound Healing, con Giulia Sturz.Che emozione sei? L'arte che cura, con Mariangela Vaia.re:CONNECT, con Jonathan Pedrotti.Ore 16-17:30Dal seme alla tavola a impatto zero, con Luca Dellagiacoma.Contatto, Acro Yoga e Fiducia, con Giulia Bazzanella.Ri-Imparare l'Amore: un workshop esperienziale per evolvere in relazione, con Ameriga Giannone.Ore 18-20 Aperitivo RED MOON sparkling - estrazione lotteria - Ecstatic Dance.Ore 9 Apertura Festival e check-in.Ore 10-12 Main Stage Experience - Meditazione, suono, yoga.Ore 12-14 Lunch break x Dolomiti Street Food.Workshop a scelta per il pomeriggio:Ore 14-14:50Reset your Nervous System, con Daniela Zorzi.Dal Fare all'Essere - Laboratorio di Ground Yoga Dance, con Tania Detomas.Il bello deve ancora venire: consigli per raggiungere il tuo benessere, con la Dott.ssa Stefania Folloni.Ore 15-15:50Crea il tuo portaincenso, con Katiuscia di Kreides Studiolo (*contributo di 15€ per il materiale del workshop da consegnare a Katiuscia).Animal Flow, con Thea Mitt.Respiro ed emozioni: i motori della vita, con Giovanni March.Ore 16-16:50Meditazione e connessione planetaria, con Cinzia.Sviluppare la Consapevolezza con il Tai Chi, con Irene DeflorianOre 16-17:30Contatto, Acro Yoga e Fiducia, con Giulia Bazzanella.La forza del Guerriero, con Valentina Ceschini, Felloni e Gianmoena .Ore 18-19 Cerimonia del Cacao e chiusura.Fiemme Namaste FestivalBiolago di Predazzo, Via Hallbergmoos n°7, Predazzo (Trento).7-8 settembre 2024.i dettagli dei prezzi per l'edizione 2024 non sono ancora disponibili.dalle ore 9.maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Val di Fiemme