I mercatini di Natale di Predazzo

Informazioni utili per visitare i mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Con l'arrivo della stagione autunnale, i primi freddi e la prima neve sembra che ilsia imminente e torna la voglia di organizzare un weekend fuori porta per respirare a pieni polmoni l'atmosfera natalizia. E allora cosa c'è di meglio che girare in uno di quei mercatini natalizi profumati, vivaci, colorati che sono espressione della tradizione e della magia che solo la festa più bella dell'anno può regalare?, nel cuore della Val di Fiemme , il Natale si vive con ilcostituito da casette in legno decorate, boschetti di abeti e l'imponente abete che risplende in piazza.Qui si possono scoprire l'artigianato tradizionale, le specialità gastronomiche e i souvenir da portare via come ricordo di una località così pittoresca e suggestiva. Predazzo è il tipico borgo di montagna immerso tra i boschi dove è possibile fare escursioni, godere del panorama mozzafiato e della natura incontaminata; un borgo tutto da vivere soprattutto nelquando si prepara a ospitare i suoi visitatori in un'atmosfera unica e autentica.il, nella piazza centrale (Piazza SS. Filippo e Giacomo) è un luogo dove divertirsi tra musiche e canti di Natale, concerti, divertimento e assistendo a tantissimi spettacoli sorseggiando vin brulè. Non manca il divertimento anche per i più piccini.E siccome il villaggio è aperto di pomeriggio, la mattina può essere dedicata alla visita del bellissimo centro storico che conserva l'imponente chiesa neogotica di SS. Filippo e Giacomo e la chiesa di S. Nicolò al cimitero del paese. Da visitare anche il, specializzato nella geologia delle Dolomiti.Villaggio sotto l'alberoPiazza SS. Filippo e Giacomo, Predazzo (Trento).dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.tutti i giorni dalle 16:30 alle 19.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale per chi arriva intreno, le stazioni più vicine sono Ora, Bolzano Trento . Da qui ci sono collegamenti con autobus della Trentino Trasporti oppure Sad - trasporto locale.Chi viaggia inauto, dall’uscita Egna-Ora dell’Autostrada A22 del Brennero, si percorre la SS48 delle Dolomiti e poi si prosegue fino a Predazzo.Per chi arriva inaereo gli aeroporti più vicini sono Verona (160 km), Innsbruck (180 km) e Venezia (220 km).