La Settimana della Clownerie a Predazzo sul Latemar

Magia e giocoleria ad alta quota a(1650 metri s.l.m.), in Val di Fiemme : è lache, per il divertimento di adulti e soprattutto dei bambini, propone laboratori di equilibrismo, giocoleria e costruzione di attrezzi da circo, all'ombra delle cime del gruppo dolomitico del Latemar.E così ci si diverte nei boschi intorno al borgo montano, raggiungibili da Predazzo con la telecabina Predazzo-Gardonè, con Otto il Bassotto e il suo pallone gigante (25 luglio), o con Nikolaus Drache e le sue ricerche sui draghi del Latemar (21 luglio) e magari si finisce per seguire l'Improlocura con Agro the Clown (22 luglio).La location non potrebbe essere più spettacolare, Patrimonio Mondiale UNESCO sulle; qui in un anfiteatro naturale all’aperto si susseguono spettacoli divertenti come quello con Garaghty e Tom (Street Comedy, 23 e24 luglio) e le loro gag, ma anche la giocoleria e le stravaganti intuizioni di Yosuke Ikeda (26 luglio).Per chi volesse fare un po’ di movimento tre sentieri facili, da percorrere anche con la famiglia prima e dopo gli spettacoli, ci sono la, il sentiero dele ilSettimana delle clownerie: località Gardonè di Predazzo (Trento).: dal 21 al 26 luglio 2019.: attività gratuite e senza prenotazione, impianti a pagamento.: arte circense.: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.: Gardoné dista circa 75 km da Trento . Gli spettacoli e i laboratori si svolgono a monte della telecabina Predazzo - Gardonè, nell'anfiteatro a 50 mt dall'arrivo.