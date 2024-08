La Sagra della Lumaca a Graffignano

Informazioni, date e programma della Sagra della Lumaca

Torna la, in provincia di. L’appuntamento con le gustose lumache preparate secondo la tradizione dell’Alta Tuscia èper la 27° edizione di una festa che richiama sempre molti visitatori.e propone la specialità della casa, ovvero le lumache, ma anche carni alla brace, primi piatti e dolci, il tutto accompagnato dagli immancabili vini del territorio. Oltre alla buona tavola, il programma della Sagra della Lumaca ha in serbo ancheper il dopocena.Ricordiamo infine che Graffignano è una meta interessante anche come tappa di un, considerando che si tratta di uno deie che ildista poco più di 20 km.Sagra della Lumacavia Roma, Graffignano (Viterbo).dal 13 al 18 agosto 2024.ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.apertura stand gastronomico alle ore 19:30.13 agosto 2024 LE 3EMME.14 agosto 2024 FEDERICO OLIVOTTI.15 agosto 2024 MATTEO TASSI.16 agosto 2024 ARGENTO VIVO.17 agosto 2024 GATTO MATTO.18 agosto 2024 SAMUELE BIRIBICCHI.13 agosto ore 20:30-21:30 esibizione di ginnastica artistica17 agosto "A lume di lumaca". Dalle ore 21:30 il borgo si illuminerà di migliaia di candele, creando un'atmosfera unica e suggestiva.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra.Tel. 327 8540242, email: lumacagraffignano@libero.it.Graffignano dista 27 km da Viterbo, da dove è raggiungibile percorrendo la Str. Teverina e SP5.Altre città nei dintorni: Orvieto (30 km), Terni (55 km).