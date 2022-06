Borgo DiVino in Tour a Cisternino

Informazioni utili

Il primo weekend di luglio l’appuntamento è a, che vi aspetta con la quinta tappa di, l’evento itinerante dedicato alle eccellenze del buon bere organizzato da Valica in collaborazione con Ecce Italia e promosso davi aspetta un weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese.Sbarca a, uno dei borghi più belli d’Italia nel cuore della verdissima Puglia, la quinta tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica ed Ecce Italia e promosso dall’associazione “”, con il patrocinio dell’il borgo della Valle d’Itria vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il quinto di dieci appuntamenti di un tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vinicola nazionale. Nella terra del Bianco d’Alessano, del Verdeca e della DOP di Locorotondo e Martina Franca, i visitatori potranno degustare una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine italiane. Oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio pugliese e altre provenienti dal territorio nazionale come Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e non solo.Borgo DiVino è, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere del borgo di Cisternino lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 15 euro.I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire unche spiega con oltre 20 pannelli diversi aspetti come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.Durante l'evento Borgo DiVino, i visitatori potranno degustare numerose, per un perfetto connubio tra vino e sapori. Tra questi, anche gustosi taglieri di salumi e formaggi.

Come funziona – Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 15 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online, direttamente su:

www.borgodivino.it/cisternino/.

Dove si tiene l'evento – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Cisternino, tra Via San Quirico e Via Manzoni, in questa bella località immersa tra il verde di uliveti e vigneti della Puglia.

Orari

Venerdì 1° luglio dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 2 luglio dalle 18.00 alle 24.00

Domenica 3 luglio dalle 18.00 alle 24.00

Cisternino (Puglia): 1, 2 e 3 luglio 2022

Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 8, 9 e 10 luglio 2022

Grottammare (Marche): 22, 23 e 24 luglio 2022

Vietri sul Mare, Albori (Campania): 2, 3 e 4 settembre 2022

Nemi (Lazio): 9, 10 e 11 settembre 2022

Spello (Umbria): 7, 8 e 9 ottobre 2022

Calendario delle aperture

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

