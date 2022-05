I Giardini di Villa della Pergola ad Alassio

Informazioni utili, date e orari per visitare il parco

Calendario delle aperture

Marzo 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se pensate che la più bella attrazione disia il celebratissimo Muretto , allora vi sbagliate di grosso! Quei metri piastrellati sono iconici, ma le oltredeiappartengono invece alla pura meraviglia. Si tratta di uno spazio che concentra la perfetta estetica di cui s'ammanta la, fiori, piante, arbusti che imperlano un angolo diin Liguria esaltando la vegetazione mediterranea e arricchendola di esotismo.I Giardini di Villa della Pergola compongono un balcone che affaccia sul golfo offrendo un'abbacinante vista panoramica.di eden restaurati e vivificati dal gusto dell'architetto paesaggista, riservando particolare attenzione alle operazioni di recupero, conservazione e arricchimento di fioriture semplicemente pazzesche. Vi si accede da una via privata, laddove s'estende la meno inflazionata zona collinare della località balneare in provincia di Savona Inserito nel 2021 nella lista dei, è un caleidoscopio botanico storico e inimitabile, un paradiso che esiste dalla fine dell'Ottocento ma che ha rischiato di essere inghiottito da una spregiudicata speculazione edilizia nel 2006, scongiurata dall'intervento della(di cui è membro il conosciuto, patron del programma Mediaset "Striscia la Notizia"). E si devono ala più importante collezione botanica italiana di(34 varietà) e la più rilevante presenza disul suolo europeo, costituita da quasiIl (sempre)verde rappresenta il colore dominante di questo edificante ensemble naturalistico dove lasi sbizzarrisce a esibire se stessa attraverso una pavoneggiante dote die persino. Sfumature inconfondibili e delicati profumi rendono l'affresco “quadridimensionale”, poiché oltre le canoniche tre dimensioni con cui siamo abituati a valutare ciò che vediamo esiste la quarta e più impattante, l'che sanno suscitare perle quali lee la preistoricaGlicon i tipici, le, maree di, splendide... tutto viene incorniciato e incastonato in uno sfondo che lascia parlare il silenzio con una sola eccezione: il suono dell'acqua che scorre nellesfociando neicarezzati dalle ninfee. Impressionante la timida discrezione delle statue a corredo della placida armonia del luogo. Lungo il percorso una ninfa osserva nascosta fra le foglie, un'altra svela seni senza malizia e quattro putti spuntano dalle siepi verticali che attorniano la piccolanella quale a nuotare sono solo pesci invisibili. Il prato appare così soffice da immaginareedrincorrersi nudi affondandovi i piedi.Nato dal desiderio di villeggiatura dele della consorte, questo rigoglioso avamposto si è sviluppato intorno alch'era al tempo residenza estiva dei, una dimora secentesca poi affiancata dall'effettiva. Ed è così che un basilare podere agricolo si trasformò da bruco a farfalla, da eremo di campagna a sfarzoso parco permeato dae sontuoseancora oggi perfettamente conservate.All'inizio del XX secolo, avvenne il passaggio di proprietà a, tanto che i giardini beneficiarono di un colossale ampliamento ulteriormente fomentato nel 1922 dal successivo proprietario, figlio di. Alla dipartita del marito, la signoraavviò il restauro atto a contrastare l'inesorabileseguita allo scoppio della. Con la morte della donna, nel 1982, l'ombra del declino e dell'abbandono tornò a incombere fino al “salvataggio” dei Ricci arrivato provvidenzialmente nel 2006.Oggi i Giardini di Villa della Pergola (ilche ospita ila una stella Michelin) - così soprannominati per lache accompagna una stretta scalinata fino all'elegante colonnato bianco - godono di ottima salute, sempre più affascinanti e traboccanti di vita. Ogni anno si registra una buona affluenza da parte di comitive di ogni età richiamate dalla possibilità diGiardini di Villa della PergolaVia Privata Montagu, 9 - Alassio ( Savona aperti tutti i giorni (tranne lunedì) da marzo a ottobresolo visite guidate di 90 minuti alle ore 9.30 - 11.30 - 15.00 - 17.00€ 12.00 per gli adulti; € 10.00 ridotto per soci FAI, studenti universitari under 25, persone con disabilità parziale, accompagnatori di persone con disabilità totale; € 6.00 per ragazzi dai 6 ai 18 anni; biglietto gratuito per bambini 0-11 anni, persone con disabilità totale. Si accede solo su prenotazione acquistando il biglietto online qui giardino botanico all'apertoconsultare il sito ufficiale o la pagina Facebook ; chiamare il tel. 0182/646130 o inviare una e-mail all'indirizzo info@giardinidellapergola.com I Giardini di Villa della Pergola si trovano ad appena dieci minuti dalla stazione di Alassio. Appena usciti, girare a destra e attraversare il sottopasso, girare nuovamente a destra e seguire il muretto. Il tragitto è opportunamente dotato di indicazioni che portano a via Montagu. Oltrepassato l'ingresso, occorre percorrere alcuni metri in salita, un po' impegnativa in verità ma non difficoltosa.