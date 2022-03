Il Quality Street Food Festival a Savona

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Il, ainizierà all'insegna del gusto!, in, non distante dal porto, si svolgerà la manisfestazione diSi tratta di un evento di, in cui al centro della manifestazione sarà protagonista il miglior cibo del mondo.proporranno unasi gusterà la celebre focaccia ligure, passando per le fritture di pesce, le carni grigliate e prodotti tipici di altre regioni italiane come gli arrosticini abruzzesi, i pizzocheri della Valtellina, , cannoli alla siciliana, gnocco fritto, olive all’ascolana, pane al culatello, le puccie pugliesi, le tigelle modenesi, il tutto accompagnato dalle birre artigianali e i vini più adatti.Tutti i menu degli operatori presenteranno il giusto connubio tra, preparate sapientemente da autentici gourmet su ruote. Spazio aiE poi tanto svago e divertimento per tutti!L'evento è organizzato dain collaborazione conQuality Street Food SavonaPiazza del Brandale,Savona1, 2 e 3 aprile 2022dalle 10 alle 23:45ingresso gratuitoScopri tutti gli eventi della Liguria