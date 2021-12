Il Presepe in riva al mare a Savona

Informazioni utili, date e orari per visitare il presepe

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

C'è anche la- così come viene comunemente chiamata, uno dei principali simboli di- ad arricchire il "" proposto dadopo la pausa dello scorso anno.Realizzato nella sede dell'Associazione, sul Lungomare Matteotti n°1, la rappresentazione coniuga elementi connaturati al territorio e agli ambienti marittimi, alle scenografie tipiche legate alla Natività come i paesaggi realizzati con laFra barche, attracchi e pontili e un colpo d'occhio che dal deserto spazia fino alle montagne innevate, la nascita di Gesù è rappresentata con una generosità di effetti tali da catturare attenzione e stupore. La Torretta, che svetta all'interno del Presepe, è opera del maestro. Provocare emozioni attraverso la rappresentazione dei momenti salienti della Natività è solo uno degli obiettivi affidati da Assonautica al Presepe.L'opera viene infatti investita anche del compito die sul rispetto della natura insieme all'altro simbolo laico del Natale, l'albero addobbato dai rifiuti di ogni tipo - da ciabatte infradito dimenticate a lattine - abbandonati e raccolti dai volontari durante l'estate sulle spiagge.Presso la sede di Assonautica, infatti, è stato allestito "L'albero della plastica" per dare ai visitatori un’opportunità di riflessione sul problema dell’inquinamento del mare e sulle azioni che possiamo compiere per contrastarlo.Presepe in Riva al Maresede dell'Associazione Assonautica, Lungomare Matteotti 1, Savona.dal 13 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18:30;sabato e domenica dalle ore 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30;25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio solo pomeriggio dalle ore 16 alle 18:30.gratuito.rappresentazione della Natività.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.a Savona fermano e partono i treni provenienti dalle principali città italiane: Milano, Torino, Venezia, Roma, Genova, Ventimiglia, Imperia, Firenze, Parma, Bologna etc.La stazione dista circa 800 metri da Piazza Mameli, centro della città.Dall´aeroporto di Genova si può raggiungere in autobus la stazione ferroviaria di Genova Principe, Genova Sampierdarena o Genova Brignole: da qui partono numerosi treni che impiegano dai 30 minuti ad 1 ora per raggiungere Savona.Il casello autostradale, per chi decide di raggiungere Savona in auto, dista circa 4 km da Piazza Mameli.