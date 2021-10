La Sagra della Castagna e dei prodotti del sottobosco a Calvello

Programma

Informazioni utili, data e orari della sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La(provincia di Potenza) si svolge quest’annoSiamo nel paese della ceramica artistica, in uno dei borghi più belli della Basilicata , dove come da tradizione si celebrano le specialità dei boschi circostanti.Si comincia nel pomeriggio con la musica itinerante nelle strade del borgo della Bassa Musica L’Armonia Molfettese, poi dalle ore 18:30 parte ufficialmente la Sagra della Castagna.L’evento si sviluppa con un percorso enogastronomico a cura dei ristoranti, dei bar e delle attività commerciali di Calvello con la degustazione del. Questo comprende antipasto, due primi, un secondo, un dolce tipico, 4 ticket per acqua o vino, caffè e amaro.Alle ore 20 è previsto lo spettacolo musicale con Niky Fox in Piazza Marconi, mentre alle ore 22:30 tocca ai Musicamanovella in Piazza Falcone.Ricordiamo che la manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie in vigore. Per accedere è necessario il Green Pass Sagra della Castagna e dei prodotti del sottoboscoCalvello (Potenza).menù 15 euro. Possibilità di prenotare con un messaggio Whatsapp al 389 1979815, 389 8888455, 328 1244336 (per chi prenota, in omaggio un cartoccio di caldarroste).vedi sopra, nel testo. Maggiori in formazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina del Turismo di Calvello Calvello dista 38 km da Potenza sulla SS92.Per chi arriva da Napoli/Salerno autostrada A3, uscita Sicignano. Raccordo autostradale Potenza – Sicignano, uscita Albano di Lucania, poi SP32.Per chi arriva da Bari, SS96 Bari-Altamura, poi SS99 Altamura-Matera, SS7 Matera-Ferrandina, 407 Basentana, direzione Potenza (uscita Albano di Lucania) e SP32. cocooco da Pixabay