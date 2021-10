La Mostra sui 70 anni dall'alluvione del Polesine a Rovigo, Palazzo Roncale

Informazioni utili, date, orari e prezzo dei biglietti della mostra

Dopoil ricordo di questa tragedia è ancora vivo e lucido: dal quel terribile autunno del 1951 sono trascorse innumerevoli stagioni dalla, ed una mostra celebra questo intenso ricordo, importante da preservare, per non ricadere negli errori del passato., pressosi terrà la mostra “”, esposizione promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo e curata da“Ricordare oggi, a settant’anni di distanza, quell’evento è un dovere sociale”, afferma il Presidente della Fondazione,“Non tanto, o non solo, per ripercorre una cronaca che si è fatta storia. Ma per capirne la genesi, ciò che nel tempo ha condotto a quei terribili giorni. Per riflettere, nell’oggi, sull’eterna e disattesa urgenza di rispettare i fiumi e l’ambiente. Ed è anche occasione per capire, mentre i testimoni diretti dell’evento diventano sempre più rari, cosa di esso sia rimasto nel dna personale e sociale dei Polesani, di quelli che hanno continuato a vivere in Polesine e dei Polesani costretti a nascere e crescere altrove. Per i quali la Grande Alluvione è un brano importante della storia familiare, ancora presente ma fatalmente destinato ad evaporare generazione dopo generazione”.La mostra intende soprattutto focalizzare come quella tragedia. E cerca di indagare il “cosa”, oltre che il semplice ricordo degli eventi ed il dolore delle tragedie personali e sociali che caretterizzarono quei giorni di dolore.Copriremo come il, dopo la catastrofe, abbia puntato sullo, riqualificandolo e riqualificandosi, dal riso alla orticoltura. Un territorio che ha fatto di un, terra di malaria e di pellagra, in una delle più ambite e importanti aree umide d’Europa, oggi riconosciuta dall’Unesco comeUn Polesine che ha saputo qualificare anche il patrimonio del suo, con la mitilicoltura e la pescicoltura di eccellenza, e che da quella tragedia è stato spinto a rispettare, tutelare e valorizzare il suo ambiente.70 anni dopo. La Grande AlluvionePalazzo Roncale, Rovigodal 23 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 20.00Intero 5 euro, Ridotto 3,50 euroPalazzo Roncale si trova in Piazza Vittorio Emanuele II, 25. A 600 metri da Palazzo Roverella, in piazzale Giuseppe di Vittorio, trovi il parcheggio Multipiano di Rovigo.Scopri le mostre e gli eventi del Veneto