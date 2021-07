Fico Bologna diventa il parco divertimenti del cibo

La visita del nuovo FICO

Informazioni utili, prezzi e orari di FICO Eataly World

La città di Bologna , da sempre la “grassa” e la “dotta”, da quasi quattro anni identifica queste sue anime principali nell'offerta di FICO Eately World , il, con il claim il Parco da Gustare che, a due passi dalla città, promuove le tradizioni enogastronomiche italiane e la cultura della sana alimentazione.Dopo il, il parco aprirà continuativamente dal), con chiusura posticipata alle ore 24.00 ilsera. Biglietti, informazioni, orari ed altre curiosità sul sito www.fico.it Dopo alcuni mesi di ristrutturazione il parco verrà finalmente riaperto il prossimo: grazie adche serviranno a rilanciare questa location che ha una grande importanza culturale e che difende l'eccellenza dell'agricoltura e dell’alimentazione italiana nel mondo.Sonoche caratterizzano questa riapertura: oltre alche si fa cultura, il parco acquisisce anche, trasformandosi da tempio del cibo in un “parco delle persone”, come tiene a precisareil nuovo AD di Fico.Mettere le persone al centro della mission di Fico, cambierà radicalmente le modalità di visita del parco e la sua fruizione. Mentre i primi tre anni di attività sono stati caratterizzati da un, con la prossima apertura Fico si trasformerà in un vero, capace di coniugare la cultura della buona tavola e la tradizione enogastronomica anche con il divertimento e la spensieratezza, pur mantenendo l’importante aspetto educativo.Con un ingresso di appena, i visitatori potranno avere accesso a tutte le aree tematiche del parco (8 euro senza Luna Farm, 10 euro con Luna Farm), sia imparando grazie alle visite guidate tra i padiglioni, sia concedendosi del sano relax, e potranno, senza costi aggiuntivi, se non per approfittare di gustose esperienze gastronomiche, nei ristoranti della struttura. L'offerta è così ampia e variegata, cheper provare tutte le esperienze che non riusciranno a compiere nella visita di un giorno!Già: dopo aver effettuato un selfie davanti al fico più grande del mondo, i visitatori vengono accolti dagli, preludio della forte interazione con gli animali tipici del mondo contadino, che caratterizza tutto il parco: sarà possibile provare a, spazzolare con amore un cavallo, oppure accudire le caprette o le galline ed accarezzare dolcemente un coniglio, sempre sotto la supervisione di un fattore di FICO. Anche, e sarà possibile portarli con voi.In pratica,, cioè un experience park chei e coniugherà la passione per il cibo e la natura con il divertimento: a partire dal 7 di luglio verranno offerteed unache riuscirà ad emozionare grandi e bambini. Anche leche vi accompagneranno sono state studiate per esaltare le sensazioni e le esperienze che vivrete: una visita a Fico si trasformerà in una, perfetta per chi ama godersi la buona tavola e i piaceri della vita, divertendosi insieme alla propria famiglia ed agli amici.Con la nuova parola d'ordine “divertimento” potrete esplorare, tutti mondi dedicati alle grandi eccellenze italiane, da scoprire e sperimentare: si partirà dall’dove sperimenterete vere eccellenze come il, passando poi nel mondo dei prodotti caseari attraverso una, da Guinness dei primati.Poi sarà la volta del simbolo per eccellenza dell'Italia: la, tutta da gustare prima di entrare nell'. Una grande bottiglia introdurrà all', seguita da altri 2 importanti “mondi”:, ed un'area dedicata ai, dove oltre ad indovinare l'ingrediente segreto di un gelato, potrete. Completa il parco la, e cioè il luna park contadino chiamato, con le, il più grande produttore italiano del settore.Saranno particolarmente spettacolari, ma anche istruttive, lepresenti a FICO: ospiteranno una serie di show multimediali con proiezioni animate sulle loro vetrate, grazie alla transparent led display technology che attraverso speciali pellicole polarizzate permette di far vedere il funzionamento dei macchinari, simulandone il processo produttivo. A spettacolo finito sarà possibile per gli ospitidove si producono formaggi e pane, paste e sughi, birra e olio: un viaggio in diretta nella bontà italiana!Infine, scienza e curiosità vi aspettano nelle, sviluppate in collaborazione con la rivista: in questi padiglioni verranno spiegati gli elementi primordiali alla base del rapporto fra l’uomo e il cibo: in particolare troverete la, della, del, degli, e il percorso intitolato “”.Ovviamente sono confermati idel progetto originale di, che a partire dalla prima apertura nel 2017 aveva registrato circa 5 Milioni di visite. Ritroveremo, che oltre al buon cibo proporranno esperienze a tema, e saranno presenti i grandi Consorzi comeE' stato riconfermato il, per cuie fra gli operatori presenti.Confermato anche l’impegno di, grazie ai 55.000 mq di impianto fotovoltaico sul tetto, uno dei più grandi d’Europa, sistemi avanzati di teleriscaldamento e l’impiego estensivo di materiali green e riciclabili.Infine, ci sarà anche la possibilità di compiere, grazie ai 2.000 mq di market gestito da, uno dei due soci, insieme a, e riprenderà la normale operatività del, gioiellino di FICO sin dall’inizio, già sede di centinaia di eventi nei primi anni di apertura della strutturaIlaprirà continuativamente, dal), ilfino alle ore 24.Il parco prevede un, mentre conpotete acquistare il bigliettoUn biglietto dapermette l'ingresso al parco con l'aggiunta di, oppure l'ingresso più un corso a scelta tra Pasta, Pizza, Gelato, Vino e Mortadella.con ingressi illimitati e ilsu tutti gli acquisti e i ristoranti convenzionati.Dal sito è possibile, che promuove e sostiene la cultura alimentare.Biglietti, informazioni, orari ed altre curiosità le trovate sul sito