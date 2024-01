Il Mercatino dell'Antiquariato a Fossano

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ogni terza domenica del mese (esclusi giugno e agosto) si svolge il, in provincia di Cuneo. Aperto in via Roma dalle ore 8 alle 19, propone oggetti di, tra cui monete, francobolli, mobili antichi, libri, stampe, quadri, prodotti tessili e ovviamente molto altro.L’occasione di una visita a questo che è considerato uno dei principaliè buona anche per fare un giro in paese, tra le strade del centro storico dominato dall’imponente, o per esplorare i dintorni del borgo: si può infatti scoprire il Santuario di Cussanio, immergersi nella natura attraverso i sentieri della rete Camminatura, o ancora fare una tappa all’Oasi Naturalistica “La Madonnina”.Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismovia Roma, Fossano (Cuneo).ogni terza domenica del mese, esclusi giugno e agosto.21 gennaio;18 febbraio;17 marzo;21 aprile;19 maggio;21 luglio;15 settembre;20 ottobre;17 novembre;15 dicembre.dalle ore 8 alle 19.info 339 776 7532.Prenotazioni espositori contattando l’Ufficio Pro Loco Fossano, prolocofossano@gmail.com – tel. 340 118 7802.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Turismo di Fossano in auto occorre uscire a Fossano dall’autostrada Torino-Savona e seguire la SS 231.La stazione ferroviaria di Fossano si trova sulla diramazione tra la linea Torino-Savona e la linea per