Il Palio dei Borghi a Fossano

Storia del Palio

Programma del Palio - La Giostra de l'Oca

Informazioni, date, orari e prezzi del Palio

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ile ancor più, evento clou di questa rievocazione storica che si svolge ogni anno a, è una manifestazione che attrae centinaia di turisti ogni anno a, in provincia di Cuneo.Siamo in Piemonte, in una delle sette sorelle – così sono infatti chiamate le città di Fossano, Cuneo,– per assistere a un evento molto sentito dai fossanesi, in programma, che mette in scena un episodio molto importante della storia della città.L’anno è il 1585 e l’avvenimento celebrato è niente di meno che il passaggio in città die della sua sposa, l'Infanta di Spagna Caterina d'Austria, in viaggio nuziale da Barcellona a Torino. Si narra che il loro arrivo a Fossano fu accompagnato da un memorabile temporale che però non riuscì certo a fermare la calorosa accoglienza dei cittadini di Fossano.Il Palio di Fossano è conosciuto anche come Palio dei Borghi perché ben– Borgo Vecchio, Borgo Salice, Borgo Piazza, Borgo S. Antonio, Borgo S. Bernardo, Borgo Nuovo e Borgo Romanismo – e che ricreano, ognuno nella propria “isola”, un passato lontano con giochi di strada, danze, sfilate in costume e stand di prodotti tipici della cucina piemontese e fossanese.Curiosità: perché la Giostra de l’Oca si chiama così? L’origine risale al Trecento quando i cavalieri al galoppo dovevano tagliare con la spada la testa di un’oca posta in una cesta…Torna il Palio con alcune novità (il programma sarà disponibile sul sito ufficiale dell'evento, vedi link qui sotto) ma con solide radici nella tradizione.Da tradizione si inizia il giovedì con una cena rinascimentale a cui partecipano il Monarca, la Monarchessa, Abbà e Abbadesse; mentre il venerdì è la volta dellacon oltre 500 figuranti e dello spettacolo pirotecnico.Per assistere allapresso l'arena deloccorre aspettare sabato. Sono due le gare principali: lache scagliano frecce contro un bersaglio in movimento raffigurante un’oca e la, con due batterie rispettivamente di quattro e tre cavalli. Al vincitore va il sospirato Palio.: Palio dei Borghi: Fossano (Cuneo).: dal 15 al 17 giugno 2023.(prezzi riferiti all'ultima edizione)biglietto d'ingresso all’arena sabato sera 14 euro / ridotto 7 euro (Giostra de l'Oca - Palio dei Borghi). Gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.Vendita biglietti presso l’Ufficio Manifestazioni al Castello di Fossano.Prenotazioni e informazioni: tel. 0172 699711/2 - tel. 0172 60160.rievocazione storica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina del Palio di Fossano e sul sito Visit Fossano : Fossano dista circa 30 km da Cuneo. In auto la località è raggiungibile seguendo la A6 Torino-Savona (uscita Fossano), la A21 Torino-Piacenza (uscita Asti Est) e la 33 Asti-Cuneo (uscite: Fossano - Sant'Albano Stura).La stazione di Fossano è servita dalle linee ferroviarie Torino-Savona e Torino-Cuneo.