Il Mercatino dell'Antiquariato a Castelleone

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Il centro storico di, in provincia di Cremona , ogni(escluso agosto, quando si svolge l’edizione speciale di Ferragosto) accoglie, il mercatino dell’antiquariato che dal 1988 è un punto di riferimento per gli appassionati di questo particolare settore.Negli anni l’appuntamento si è sviluppato e oggi propone un numero crescente di espositori (oltre 200) e visitatori, rendendolo nei fatti uno dei principali mercatini dell’antiquariato in Lombardia , la cui qualità è garantita da un rigoroso regolamento di selezione della merce.nel rispetto delle disposizioni di legge per la prevenzione del contagio. L’e ilriprendono così la loro classica location nelle strade del centro (Piazza del Comune, via Garibaldi, via Roma e Viale Santuario), ile l’prendono posto in via Mura Manfredi, mentre al momento sono sospese le attività e gli eventi collaterali, ma si spera che presto possano ricominciare anche questi.Una visita al mercato è anche un’occasione per scoprire la città e il territorio: in paese si possono visitare le tante chiese del centro storico, la Torre Isso, i portici medievali e l’arco del Voghera.

Nome: Castelleone Antiquaria

Dove: centro storico di Castelleone (Cremona).

Date: ogni seconda domenica del mese tranne ad agosto (edizione speciale a Ferragosto).

Calendario 2021:

13 giugno;

11 luglio;

15 agosto;

12 settembre;

10 ottobre;

14 novembre;

12 dicembre.

Orari: dalle ore 8 alle 18.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale.



Come arrivare: Castelleone dista 30 km da Cremona e 12 km; in entrambi i casi è raggiungibile percorrendo la SP415 Paullese.

Provenendo da sud sull’autostrada A1 l’uscita più comoda è quella di Basso Lodigiano, mentre da Milano l’uscita più vicina è quella di Lodi.



Foto di Mate Karoly

Calendario delle aperture

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.