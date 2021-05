La Mostra su Frida Kahlo a Sansepolcro, Museo Civico

La mostra in breve

E’ il, in Toscana , a presentare l’imperdibile mostra fotografica dedicata adal giornoinfatti, sarà possibile per il grande pubblico immergersi nell’universo splendido della grande pittrice, attraverso una selezione die molti ancora, capaci di immortalare momenti salienti e particolarmente significativi rispetto alla sfera più intima della grande donna, profondamente amata in tutto il mondo.” è il titolo del progetto espositivo che racconta forza e coraggio della talentuosa artista, voluto e curata daLo sguardo personale e privatoche frequentarono le abitazioni dell'artista messicana e cel compagno, che compare in molti scatti.La mostra permetterà al grande pubblico di avvicinarsi al mondo emotivo della grande artista messicana, attraverso un, grazie all'esposizione di una delle più importanti e ricca collezione di fotografie di questa grande icona del XX secolo.di foto esposte, e certamente eccezionale occasione anche per lasciarsi trasportareIn mostra vengono esposti infine alcunicome i, il primo “manifesto della pittura rivoluzionaria” firmato da Breton e Rivera. Da segnalare anche una documentazione fotografica della sua famosae un grande dipinto realizzato dalche riproduce Las Dos Frida. La mostra si chiude con unche raccoglie le poche immagini filmate della grande artista messicana.Frida Kahlo una vita per immaginiMuseo Civico di Sansepolcro 16 maggio – 13 ottobre 2021dal giovedì alla domenica 10.00 - 19.00intero euro 5,50 -Scopri le altre mostre d'arte in Toscana