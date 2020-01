Le Tradizionali Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro

Informazioni utili per partecipare alla fiera

Calendario delle aperture

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Come ogni anno a Sansepolcro , in provincia di Arezzo , torna l’appuntamento classico delle, una manifestazione ormai storica dedicata al commercio, che ha origine nel Rinascimento e che si ripete ancora oggi esercitando un grande richiamo verso il pubblico che giunge anche dalle regioni vicine.Nello scenario di uno dei borghi più belli della Toscana , dal giovedì alla domenica, circa due settimane abbondanti prima della Pasqua,Sansepolcro ospita oltre 250 espositori nelle strade del centro storico che danno vita a un immenso mercato, mentre negli spazi di Tevere Expo si tiene l’anticaFuori dalle mura, invece, si trovano gli stand dedicati al giardinaggio, alle macchine per l’agricoltura (parcheggio Viale Volta), delle automobili e dei prodotti per l’edilizia (Viale Veneto e parcheggio), ma anche dell’artigianato di qualità (Porta Romana).Tradizionali Fiere di MezzaquaresimaSansepolcro (Arezzo).dal 26 al 29 marzo 2020.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook dedicata.Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio attività produttive e commercio di Sansepolcro tel.0575/732210.Sansepolcro si trova sul tragitto della SS3bis Tiberina (ex E45), sulla quale dispone di due uscite.