Il Palio della Balestra a Sansepolcro

Nel Medioevo come anche nel Rinascimento le gare di tiro con l’arco erano certo pratica comune, si usavano per addestrare i cittadini, nel caso ce ne fosse bisogno, a difendere la propria città. Di indubbio fascino questi tornei sono andati via via scemando, ma esiste un luogo in, a Sansepolcro , dove la tradizione è ancora viva tanto che la seconda domenica di settembre () si celebra il famosoI rivali degli abitanti di Sansepolcro sono i cugini umbri di, che a loro volta celebrano ill’ultima domenica di maggio. Tra i due comuni la disputa è affare antico fin da quando nel 1619, i balestrieri di Sansepolcro invitarono quelli di Gubbio al palio di Sant'Egidio.Ogni anno a Sansepolcro il Palio della Balestra si svolge nell’incantevolee prevede sempre lo stesso rito: la mattina l'araldo legge ilai rivali eugubini e nel pomeriggio dopo la, i balestrieri entrano in piazza al rullo dei tamburi, con tanto di sbandieratori, e si alternano suiEcco che così inizia la gara che ha per protagonista un’antica arma, lao "ballista" composta da un arco di acciaio e da un fusto di legno detto "tiniere" o "teniere", da una corda fissata all'estremità dell'arco e da un sistema di caricamento e da uno di puntamento. Il, la “verretta”, viene caricato attraverso un argano chiamato "martinetto" o "baldrigo" e per arrivare al "corniolo", il, deve percorrere ben trentasei metri. L’atmosfera è quella delle antiche giostre e la magia quella di un mondo che non c’è più.In realtà il programma del Palio inizia già nei giorni precedenti, con il classico rituale dell'Offerta della Cera, il Palio di Sant'Egidio, le prove di tiro e il Palio dei Rioni (vedi programma qui sotto).Palio della BalestraSansepolcro (Arezzo).11 settembre 2022.rievocazione storica.ingresso 15 euro, in vendita dai primi di settembre presso l'Ufficio turistico della Valtiberina Toscana in Via Matteotti, 8 (prezzi riferiti all'ultima edizione).gli appuntamenti di avvicinamento al Palio cominciano la settimana prima con una serie di eventi.- Mercoledì 31 agosto 2022Offerta della Cera alle ore 17:30 presso la Cattedrale di Sansepolcro, con corteo di entrata ed uscita.- Giovedì 1 settembre 2022ore 18 Presentazione del Palio;ore 21 Palio di Sant'Egidio, disputa del tradizionale Palio di Sant'Egidio presso il campo di tiro "Luigi Batti", largo Porta del Ponte.- Mercoledì 7 settembre 2022Palio dei Rioni presso Piazza Torre di Berta, aperta gratuitamente al pubblico.Alle ore 21 tradizionale sfida tra i due rioni della Città: Porta Romana contro Porta Fiorentina.- Domenica 11 settembre 2022Palio della BalestraPresso Piazza Torre di Berta, dopo le prove svolte nei giorni precedenti e l'Araldo della tarda mattinata che annuncia la secolare sfida, ha luogo il Palio della Balestra con Gubbio dalle ore 16 con la sfilata e l'ingresso in piazza.Alle ore 17 inizia la celebrazione del Palio fino alle ore 19:30 con il corteo storico per le vie del centro, dove verrà celebrato il vincitore del Palio della Balestra.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale : Sansepolcro è raggiungibile con l’A1, uscitae SR 73, oppure dacon la E45 uscita Sansepolcro.Cortesia foto: Luca Piomboni / www.valtiberinaintoscana.it