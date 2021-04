Coltello in Festa a Maniago

Informazioni utili per partecipare alla festa dei coltelli

Calendario delle aperture

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel 2021 fa il suo graditissimo ritorno a Maniago l’appuntamento con, la manifestazione dedicata all’eccellenza per antonomasia dellaSiamo ai piedi delle Dolomiti friulane , in provincia di Pordenone , dove dal 2002 si celebra il mondo della coltelleria con eventi che richiamano migliaia di visitatori, sia appassionati che semplici curiosi.Il 2020 aveva richiesto una necessaria pausa per ovvie ragioni leghate alla pandemia e la festa era stata sostituita da un altro appuntamento - Maniago in cucina, coltelli...e Pitina! - che celebrava l’altra grande specialità locale, laQuest’anno si tiorna (quasi) alla normalità, perché Coltello in Festa si svolge regolarmente, anche se in un periodo leggermente diverso rispetto al solito: non più nell’ultimo fine settimana di luglio, ma a inizio settembre, per permettere l’avanzamento della campagna vaccinale durante l’estate.L’appuntamento è quindi il, chiaramente seguendo tutte le misure di sicurezza del caso e che saranno comunicate nei prossimi mesi. Ciò che conta è che potremo finalmente visitare la mostra mercato con le novità delle coltellerie maniaghesi presenti in piazza, mentre alcune aziende apriranno anche le rispettive sedi per le visite al pubblico.Coltello in Festa propone una ricca mostra dedicata ai coltellinai, i quali realizzano a mano delle lame uniche al mondo condividendo con i visitatori, non solo le creazioni, ma anche le idee che le hanno ispirate.Non c’è niente di meglio che accompagnare i momenti di festa a una visita al, ospitato all’interno dello storico edificio del Co.Ri.Ca.Ma., che racconta il percorso pratico, storico e culturale di un’arte in continua evoluzione. Tar l’altro, durante i mesi in cui è stato forzatamente chiuso, il museo ha potuto allestire una nuova sezione grazie a una mostra intitolata “LAMEmoria”, attraverso la quale gli stessi maniaghesi si trasformano in narratori di una tradizione artigiana secolare.Tra le novità di questa nuova edizione di Coltello in Festa ci sarà un particolare focus sul mondo delle spade: una partnership tra il Comune di Maniago, il Comune di Belluno e l’Università di Innsbruck associa infatti l’edizione 2021 al progetto, dando spazio al legame tra le produzioni maniaghesi e il mondo diForse non tutti sanno, infatti, che molte lame che vediamo al cinema sono di produzione maniaghese: basti pensare alla spada di, realizzata da Fulvio Del Tin, al film, i cui coltelli sono stati disegnati da Dietmar Pohl e realizzati da Lionsteel srl, e ancora adi Nicolaj Lilin, il cui progetto è dello scrittore italo-russo in collaborazione con Coltellerie Maserin.Per chiudere in bellezza, come sempre non mancheranno attività di contorno quali laboratori didattici, passeggiate guidate e una ricca offerta gastronomica con le specialità del territorio.Coltello in Festacentro storico di Maniago (Pordenone).4-5 settembre 2021.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Maniago è raggiungibile da Pordenone (25 km) o dalla provincia di Belluno percorrendo la SS251 della Val di Zoldo e Val Cellina.Per chi arriva di Spilimbergo (18 km) si percorre la SS464.