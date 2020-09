La Festa dei Coltelli e della Pitina a Maniago

Il programma

, comune di 12.000 abitanti e capoluogo dell’UTI delle, va in scenaun appuntamento imperdibile per gli amanti dei sapori e della tradizione: è “", una festa con l’agroalimentare e l’artigianato del territorio.Nella città dei coltellinai un ricco programma nel quale si susseguono degustazioni, incontri, mercatini, laboratori per famiglie, tour guidati e musica si sviluppa su tre giornate per celebrare le specialità locali, tra cui immancabilmente laForse, però, non tutti sanno di che cosa si tratta: laè un insaccato di carne magra di selvaggina tritata e impastata con un sale, pepe, finocchio selvatico (o altre erbe), che viene pressata a forma di polpetta, passata nella farina di mais e poi fatta affumicare per tre o quattro giorni.La Festa della Pitina propone una serie di appuntamenti in linea con i protocolli sanitari, data l'emergenza Covid-19.Prendendo tutte le precuazioni necessarie si comincia dunquealle ore 16:30 con il convegno inaugurale e, a seguire, la degustazione di Pitina e prodotti tipici.già dal mattino (ore 9:30) apre il mercatino dei prodotti del territorio, e per chi vuole c’è la possibilità di partecipare alla camminata Passiparole, un itinerario ad anello in Val Piccola per scoprire i luoghi più cari alla comunità di Maniago.Si continua con lea una coltelleria artigianale, a un laboratorio di produzione di Pitina IGP e al Museo dell’Arte fabbrile e delle coltellerie, e ancora con un workshop di costruzione di un coltellino. Per tutta la giornata l’intrattenimento musicale è affidato alla Filarmonica di Maniago.La manifestazione terminanel Salone d’Onore di Palazzo D’Attimis con il percorso gastronomico proposto dai ristoratori del Premio Trivelli alle ore 19.Maniago in cucina, coltelli...e Pitina!Maniago (Pordenone).dal 5 al 7 settembre 2020.vedi sopra, nel testo. Maggiori informazioni, programma completo e contatti sul sito ufficiale dell’Ecomuseo Lis Aganis, sulla pagina Facebook del museo e dei produttori di Pitina IGP Maniago è raggiungibile comodamente da(25 km) o dalla provincia dipercorrendo la SS251 della Val di Zoldo e Val Cellina.Per chi arriva di(18 km) si percorre la SS464.