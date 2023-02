Il Carnevale di Chieti

Informazioni, date e orari del Carnevale di Chieti

Torna adopo tre anni il, manifestazione organizzata dall’associazione “Camminando Insieme” con il patrocinio del Comune di Chieti. Quest’anno l’appuntamento è pere prevede una sfilata nelle vie del centro storico della città, dove i figuranti con abiti tradizionali sfileranno al suono degli strumenti della tradizione popolare.La figura classica della festa è il, che indossa un vestito di bianco ornato di nastri colorati, fiocchi e campanelli, mentre in testa porta un alto cappello conico, sul quale sono apposti nastri, pon pon e fiori colorati. Come detto, protagonisti della sfilata sono gli abiti storici abruzzesi indossati dai partecipanti, che sfilano accompagnati dalle zampogne, dagli organetti e da gruppi di danzatori.Ildellaè "Il rispetto per l'ambiente". In questo senso si conferma la scelta di eliminare i carri allegorici trainati dai trattori d’epoca. Percorrendo via Arniense e Corso Marrucino, la sfilata si conclude in Piazza Gian Battista Vico, dove va in scena iltra temi di attualità e satira politica. La festa, come sempre, si conclude con ilCarnevale Popolare TeatinoChieti (Abruzzo).21 febbraio 2023.ingresso gratuito.ore 17 partenza della sfilata da Piazza Malta.Conclusione del corteo in Piazza G.B. Vico con il processo a Re Carnevale e rogo del fantoccio.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook degli organizzatori.Chieti si trova a 17 km da, da dove si raggiunge percorrendo la E80 e seguendo poi le indicazioni per la città.