La Mostra di Marina Abramovic a Napoli, Castel dell'Ovo

Prosegue il viaggio di unche vedeesprimersi attraverso le sue performance, dopo l’acclamata tappa di Modena nello splendido e significativo spazio del, ora attesa a Napoli , infatti, la coinvolgente iniziativa dal titolo “” attende il grande pubblico a Castel dell'Ovo a Napoli, per, una delle attrazioni principali della città partenopea Si apre con una citazione dell’artista il viaggio attraverso i misteri del corpo “” e procede con unadal titolo “”, grazie alla quale, condotte dall’artista serba nell’, verranno, dal forte impatto e pensato dall’architetto, per un’esperienza coinvolgente e spettacolare, capace di affascinare, stupire e coinvolgere al tempo stesso il visitatore.Diversicompletano e partecipano a rendere l’evento unico, attraversando il mondo dellae quello della, nella impareggiabile cornice del Castel dell'Ovo, luogo eletto per scambio e incontro tra presente e passato, arti e scienza.Marina Abramović / EstasiCastel dell'Ovo, Napoli8 settembre 2020 – 17 gennaio 2021unedì – sabato 10 – 20; domenica 10 – 18intero euro 9,00Scopri tutte le mostre e gli eventi in Emilia-Romagna