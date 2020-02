Il Carnevale a Morciano di Leuca

Informazioni utili, date e orari del Carnevale

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nel borgo di Morciano di Leuca , ad appena una manciata di km dalle splendide spiagge sulla costa ionica della Puglia – alcune delle quali ricadono nel territorio comunale, come la località Torre Vado – si festeggia il carnevale con una serie di sfilate.Quest’anno la ricorrenza arriva poche settimane dopo la tradizionale festa patronale del 23 gennaio dedicata a San Giovanni Elemosiniere, occasione nella quale si svolge la processione e si celebra l’albero della cuccagna.L’appuntamento con ilè per il, quando sfilano i gruppi mascherati, mentre nella frazione dil’evento si tiene. Le giornate sono accompagnate dalla musica di Mondoradio.La manifestazione è pensata per tutti, ma strizza l’occhio in particolare ai bambini, che possono partecipare mascherati e divertirsi con le animazioni e le esibizioni dei gruppi.L’organizzazione del Carnevale è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni del TerritorioMorciano di Leuca (Lecce).16-25 febbraio 2020.Domenica 16 febbraioore 14:30 partenza sfilata da via Kennedy, arrivo a Piazza degli Eroi.Martedì 25 febbraioore 14:30 partenza sfilata da via Kennedy, arrivo a Piazza degli Eroi.Inoltre, nella frazione di Barbarano del Capo:Domenica 23 febbraioore 14:30 partenza sfilata da Largo Chiesa, arrivo a Piazza San Lorenzo.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del comune di Mociano di Leuca.Morciano di Leuca si trova circa 70 km a sud di Lecce , da dove si può raggiungere il paese percorrendo la SS101 e SS274, oppure la SS16 e SS275.