La Sagra de Li Diavulicchi a Morciano di Leuca

L'sarà una giornata piuttosto "piccante" per la località di, che tiene fede al pimpante spirito pugliese preparando l'undicesima edizione dell', incentrata sulla cultura del peperoncino e quanto vi ruota attorno, il gusto della buona tavola. Nel corso della manifestazione smart (si pratica già da anni la raccolta differenziata favorita dall'utilizzo rigoroso di materiali e packaging assolutamente biodegradabili) "sfileranno" i prodotti gastronomici di una regione acquiescente al sano peccato di gola, squisitezze come le pittole, focacce e pizze rustiche, le frise, la salamura mara e tante altre leccornie.L', insieme all'e al, ha pensato a un'edizione scoppiettante, con laa regalare competizione culinaria, sorrisi e divertimento lungo un itinerario inclusivo diLasi impegna invece a guidare i turisti in visita per strade e vicoli di unche ha molto da dire e da mostrare nell'ottica di una promozione a tutto tondo del territorio cittadino. Abbinata alla sagra, lapermette di tentare la fortuna per aggiudicarsi un premio favoloso (l'unico messo in palio), unadi 8 giorni (dal 28 ottobre al 4 novembre 2018) valida per due persone con tappe in Italia Francia . Il biglietto vincente verrà poi estratto alla fine della grande festa, alle ore 24.00 ca. inPrevisto naturalmente tanto accompagnamento musicale offerto dai, specialisti nei brani della tradizione popolare salentina. Insi potrà invece assistere alle performance di "" con dj setDistribuzione della cartina con i luoghi degli stand e degli eventi direttamente all'ingresso dell'area sagra.Ecosagra de Li DiavulicchiPiazza degli Eroi, Piazza Papa Giovanni Paolo II – Morciano di Leuca (Lecce)8 agosto 2018ore 20.00gratuitosagra enogastronomicaconsultare la pagina facebook dell'AssociazioneIn auto bisogna prendere l'Autostrada A14 con uscita a Bari Nord, poi la superstrada Bari-Brindisi-Lecce-Gallipoli-Ugento-Leuca da cui si esce a Morciano; la stazione ferroviaria è a Barbarano del Capo sulla linea Novoli - Gagliano del Capo ed è collegata a Morciano tramite le autolinee del servizio "Salento in Bus"; gli aerei fanno scalo a Brindisi e dall'aeroporto si può utilizzare il servizio navetta che porta a Lecce, da cui partono i treni locali.