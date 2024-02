Il Carnevale di Locorotondo

Informazioni, date e programma del Carnevale di Locorotondo

Calendario delle aperture

Coriandoli, stelle filanti, musica e maschere risultano ancora le colonne portanti del, un classico appuntamento nel febbraio di Locorotondo sia per gli adulti che per i più piccoli. La festa più colorata dell’anno, promossa dall’Amministrazione Comunale e dall'Associazione U Carnvel di Locorotondo, coinvolge enti e associazioni nell’organizzazione della kermesse.Momento clou sono le, in programma per questa edizione l'. Martedì 13 febbraio, inoltre, dall'arrivo dei carri fino a mezzanotte, è previsto il Carnival Party con DJ Sarly Brothers. Durante le parate sfilerà anche la maschera rappresentativa di Locorotondo, ovvero “”.Carnevale in AllegriaLocorotondo (Bari).8-11-13 febbraio 2024.ingresso gratuito.Giovedì 8 febbraio dalle ore 17:30, raduno in Cisternino.Domenica 11 febbraio dalle ore 16:30, raduno in via Cisternino.Martedì 13 febbraio dalle ore 17:30, raduno in via Cisternino.A seguire, all'arrivo dei carri allegorici e fino a mezzanotte: Carnival Party.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.da Bari bisogna imboccare la SS 16, uscire poi a Fasano e infine prendere la SS 172 Dir.Locorotondo possiede una propria stazione ferroviaria.Gli aeroporti di Brindisi e Bari distano rispettivamente 55 km e 75 km dalla località.