Il Carnevale di Bisacquino

Torna quest'anno il Carnevale di(provincia di Palermo), con una serie di appuntamenti. In programma ci sono le conseute serate danzanti e le spettacolari sfilate deiIlè ilLe sue radici affondanoe forse anche prima. Sono tre le fasi che contraddistinguono il Carnevale, parallele all’evoluzione della manifestazione e delle sue maschere.La prima, collocata negli anni ’50 del ‘900, è legata alle origini arabe del centro, che deriva il suo nome – Bisacquino – dall’o Busequin che, tradotto, significa “padre del coltello”. Il personaggio di riferimento all’epoca era il, una figura completamente ricoperta da una tunica scura che ricorda il burka islamico. La veste aveva tali fattezze perche lo indossava e che le permetteva, sfruttando l’anonimato, di scegliere l’uomo che l’avrebbe accompagnata durante i balli organizzati per celebrare il Carnevale ogni sabato e domenica all’interno dei circoli.La manifestazione poi si evolve, esce dalle sale da ballo e coinvolge le vie principali del paese utilizzate come palcoscenico per leA dominare la scena è la figura storica di, vale a dire papà, simbolo in questo caso delche, piano piano, accompagnato dai ragazzi del paese che gridano “muriu Piddu” al suono prodotto dalle conchiglie marine, raggiunge il rogo per essere bruciato dopo lo scoccare della mezzanotte.La fase più recente della manifestazione si apre con ilAll’alba del 2000, la sfilata dei carri allegorici viene programmata su due giornate, il sabato e la domenica, e guidata dalla nuova maschera, “”, personaggio vestito con pantaloni alla zuava, camicia, gilet e coppola, quindi con gli abiti della tradizione contadina siciliana. “U Zuppiddu” regge in una mano un uovo e nell’altra un grillo, due elementi che collegano la maschera alla tradizione del “, in base alla quale nella giornata del Venerdì Santo occorreva mangiare un uovo per mantenere in buona salute la vitalità del “grillo”, termine utilizzato comeCarnevale Bisacquinese: Bisacquino (Palermo).dal 28 gennaio al 21 febbraio 2023.evento gratuito.- Sabato 28 gennaio ore 22: serata danzante.- Sabato 4 febbraio ore 22: sertata danzante. Gara in maschera.- Sabato 11 febbraio ore 22: sertata danzante. Gara in maschera.- Sabato 18 febbraio ore 18 via Decano di Vincenti: sfilata dei carri allegorici.- Domenica 19 febbraio ore 17 Piazza Triona: sfilata dei carri allegorici. Ore 22 lettura testamento e rogo du Zu Piddo e premiazione carri allegorici.- Lunedì 20 febbraio ore 22: sertata danzante. Finale gara in maschera.- Martedì 21 febbraio ore 22: sertata danzante.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e su questa pagina Facebook : Bisacquino si trova quasi all'estremo lembo meridionale della provincia di. È facilmente raggiungibile da Palermo e Sciacca alle quali è ben collegata con le due strade panoramiche 188/c e 189/c e da cui dista rispettivamente 75 km e 57 km.