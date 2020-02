I migliori Hotel sul mare della Basilicata, direttamente sulla spiaggia

Hotel Club San Diego 3*S, Maratea (PZ)

Hotel & Spa Villa del Mare 4*, C., Maratea (PZ)

Castroboleto Village, Nova Siri Marina (MT)

Sira Resort 4*, Nova Siri Marina (MT)

Policoro Village, Policoro (MT)

La Basilicata è regione culla di, una delle città più antiche al mondo,, oltre che sede dei sassi, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ma in realtà è anche molto di più. E’ dimora privilegiata di borghi antichi, come, il paese di San Valentino,, incastonato in un paesaggio lunare,, borgo mistico e bellissimo, fino a, comune di origine dei nonni di Francis Ford Coppola.Diversi i siti archeologici, storici e culturali, oltre a numerosissimi spot da visitare in cui sono state girate pellicole famose come Il Vangelo secondo Matteo die La Passione di Cristo di(girati a Matera ), Io non ho paura di, filmato nei capi del Vulture o Agente 007 - Quantum of Solace di Forster, il cui cast è stato ospite del paese fantasma di Craco , fino ai paesaggi magnifici del divertente Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo.La Basilicata, poi, è anche fucina di eventi internazionali, gastronomia ricca e gustosa, oltre che di magnifiche spiagge dorate su due mari , lambite da acque trasparenti, con fondali più o meno bassi, perfette per tutti.Non solo vista mare, ma anche spiaggia privata: l’Hotel Club San Diego si trova nella pittoresca baia di Acquafredda, le cui acque sono state premiate per più anni consecutivi con il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu. Le camere sono molto ampie, luminose e dotate di balconi privati vista mare, la terrazza regala tramonti romantici e il ristorante, a picco sul verde smeraldo, è specializzato in piatti di terra e mare, preparati con ingredienti a KM0. Per chi lo desidera, poi, è possibile usufruire della bella piscina privata. Si segnala, poi, che il rapporto qualità/prezzo è eccellente.: la sua spiaggia è davvero un unicum.Sito nel bellissimo Golfo di Policastro, l’Hotel & Spa Villa del Mare gode di una posizione strategica per chi, dalla camera, vuole passare direttamente in spiaggia. Il lido di sassolini levigati dall’acqua si affaccia sul mare cristallino, di un bellissimo color turchese e vi si accede con un comodo ascensore. Inoltre, in questo piccolo paradiso gli ospiti potranno usufruire di una piscina panoramica, di due eleganti ristoranti che mixano tradizione e innovazione, e di una spa che occupa ben 1000 metri quadri in cui provare la talassoterapia o massaggi rigeneranti. Le camere e suite, poi, sono ampie ed accoglienti, con terrazze vista mare. Il rapporto qualità/prezzo di questa struttura, infine, è da valutarsi come eccellente.: è molto romantico, adatto alle coppie.Tipico villaggio vacanze, il Castroboleto è inserito all’interno di una fitta e rigogliosa pineta, ma si trova vicinissimo al mare (la spiaggia privata, ampia e di sabbia dorata, dista appena 200 metri). Perfetto per le famiglie con bambini, che qui potranno anche usufruire di una piscina semi-olimpionica (con getti idro-cervicali che gli adulti apprezzeranno particolarmente), il villaggio offre bar, ristorante-pizzeria e un punto ristoro sulla spiaggia. Oltre a spazi gioco per i più piccini e ad attività, anche nautiche, per mamma e papà. I bungalow, grandi e accoglienti, hanno tutti un’ampia veranda esterna ideale per pranzare o cenare cullati dal suono delle onde del mare. Durante il giorno e alla sera, infine, tanta animazione e spettacoli, oltre ad una discoteca interna. Il rapporto qualità/prezzo di questo villaggio è davvero ottimo.: per chi lo desidera, è possibile aggiungere al soggiorno in bungalow la formula hotel che comprende la pensione completa, il cambio biancheria e le pulizie quotidiane.Un centinaio di mini-suite dislocate tra alberi di pino ed eucalipti, energia prodotta in modo sostenibile e materiali utilizzati in grado di smorzare, naturalmente, le temperature: il Sira Resort non è solo un luogo di vacanza, ma anche di attenzione alle tematiche ambientali. La sua bellissima spiaggia privata, di sabbia dorata fine e morbida, si affaccia sul mare azzurro cristallino, con fondali bassi adatti anche ai più piccoli. Nel resort si trovano anche un ristorante specializzato in piatti della tradizione e una piscina con solarium. Rapporto qualità/prezzo? Eccellente.: le mini-suite, appartamenti eleganti e raffinati, dispongono di ampie verande ideali per vivere al meglio la natura circostante.Campeggio e villaggio, immerso in una fittissima e rigogliosa pineta, a soli 50 metri dalla spiaggia dorata, il Policoro Village ha soluzioni che mettono d’accordo tutti. Molto amato dalle famiglie con bambini, dispone però di sistemazioni romantiche e più appartate perfette anche per le coppie, come i bungalow deluxe o le teepee, la classica tenda indiana, un po’ più spartana, ma molto romantica. All’interno, gli ospiti potranno trovare un bar, un ristorante, parco giochi per i bimbi, piscina per grandi e, separata, per bambini, supermercato e persino la vasca idromassaggio.Il rapporto qualità dei servizi offerti, prezzo richiesto è davvero molto buono.: dentro il Policoro Village c’è anche un Parco Avventura super-attrezzato.