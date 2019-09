Dove è stato girato Basilicata coast to coast, nei luoghi del film

Partenza dal Tirreno: Maratea

Sonoi chilometri che separano le due coste della Basilicata il percorso è delineato da città, borghi, monti, paesaggi e valli decisamente suggestivi. Il film "Basilicata coast to coast" ha permesso di scoprirle e di mostrarle al pubblico, valorizzando quella che sembra essere una delle regioni meno conosciute d'Italia, e proponendo una idea di, particolare ed affascinante.La trama racconta di un gruppo di musicisti che decide di percorrere a piedi la distanza che separa Maratea , sul versante tirrenico, da Scanzano Jonico , sulla costa opposta, dove ha sede il Festival del Teatro-canzone., città da cui inizia il viaggio, è l'unica ad affacciarsi sul mare in quel versante. La vista sulche le ha valso il titolo di "perla del Tirreno" è bilanciata dalle meraviglie architettoniche che si possono ammirare all'interno. Maratea è infatti conosciuta come la "". Non solo. A sovrastare l'abitato, sulla cima della montagna di San Biagio, c'è, di fronte al Santuario di San Biagio e accanto ai ruderi dell'antico Castello, la Statua del Cristo Redentore , innalzata nel 1965 nello stesso punto in cui si ergeva una croce commemorativa. Le sue dimensioni la rendono rivale della più famosa statua di Rio de Janeiro . I 21 metri di altezza, i 19 che intercorrono fra una mano e l'altra del Cristo e i 3 nei quali si sviluppa il volto della statua le garantiscono il secondo gradino del podio. Il Santuario di San Biagio, martire armeno divenuto il patrono di Maratea, ospita le reliquie del santo dal 732 d.C. Le rovine dell'antico castello ne ricordano la struttura difensiva. La sua distruzione risale, per mano dei francesi dopo il lungo assedio di cui fu protagonista, al 1806.Seconda tappa del viaggio è la località di Trecchina , caratterizzata dalla presenza di numerosi palazzi nobiliari. Due sono i livelli nei quali si sviluppa l'abitato, il, che corrisponde all'antico borgo medievale fortificato costruito su uno sperone roccioso e ilche ospita il centro attuale. Cuore del paese è lasulla quale si affacciano i palazzi in stile liberty e la chiesa madre dedicata a, edificata fra il 1840 ed il 1878 grazie ai contributi raccolti fra i fedeli. Al suo interno sono custoditi importanti dipinti della scuola napoletana. Altrettanto importante, anche se più recente, è lacostruita nei primi decenni del 1900. Da assaggiare è il, caratterizzato dalla lunga lievitazione che ne permette una conservazione prolungata nel tempo.Proseguendo lungo il percorso verso Scanzano Jonico, si attraversapaese natale di Rocco Papaleo, regista del film "Basilicata coast to coast" nel quale recita anche come protagonista. Fondata nelda una colonia di cretesi, è poi sbocciata nel 1150 grazie all'opera di una comunità di monaci Basiliani. L'fa da padrone con produzioni legate alla lavorazione della pietra, del ferro battuto e del vimine con il quale vengono realizzati cesti e setacci. Non lontano da Lauria, a Conserva, è possibile trovare piste da sci e aree attrezzate.Da Lauria si passa a Moliterno . Il paese si è sviluppato attorno aldi epoca tardo-angioina dalla cui Torre Merlata ha preso il nome. Con un passato di fortezza e poi sede di una importante scuola di medicina, oggi Moliterno è conosciuta per i suoi viottoli, lacaratterizzata da una bella facciata settecentesca, la Chiesa francescana di Santa Croce, sorta nel 1600 e ricca di opere d'arte nei stili barocco e gotico e per la produzione delIl nome di Tramutola risulta dalla contrazione dell'espressione "terra motola”, vale a dire ricca d’acqua. Un tempo, infatti si trattava di una zona paludosa, in seguito bonificata. Le sue sorti sono legate all'opera deiche svilupparono la coltura del gelso e l'allevamento del baco da seta offrendo al paese lo sviluppo dell'economia tessile.