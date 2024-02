Il Carnevale di Pattada

Informazioni, data e programma del Carnevale di Pattada

La cittadina di Pattada è famosa per la produzione dei noti coltelli a serramanico, la resolzapattadesa, e per il, che torna con tre giornate di festa illungo vie del centro con la sfilata di maschere e carri allegorici. Su Carrasegare Pattadesu è un evento particolarmente sentito e radicato nelle tradizioni locali, che offre uno spaccato della cultura tipica dellae dellaPattada, dall’alto dei suoi 900 metri di altitudine sul pendio meridionale del massiccio Limbara, è ricca di suggestioni legate in particolare alla produzione che l’ha resa famosa, quella delcon la lama in acciaio e il manico in corno di muflone ricercato dai collezionisti di tutto il mondo. Il paese ospita la Biennale del Coltello di Pattada che, insieme al Carnevale, rappresenta uno degli eventi principali.Il richiamo è importante anche perché offre la possibilità agli estimatori di poter visitare, durante la manifestazione, i laboratori artigianali nei quali la “resolza pattadesa” viene prodotta. Le vie principali del paese per l’occasione del Carnevale si trasformano invece in unnel quale trovano collocazione maschere e carri allegorici in un'atmosfera di festa.Carnevale PattadesePattada (Sassari).10-13-17 febbraio 2024.Sabato 10 febbraio 2024Ore 16 sfilata dei carri allegorici per le vie del paese accompagnata dalle mascotte.A seguire il Veglione in maschera in Piazza d’Italia.Martedì grasso 13 febbraio 2024Dalle ore 10 merenda con “Su sambene”.Dalle ore 13 pecora bollita e vino per tutti.Ore 16 sfilata dei carri allegorici.All'arrivo in Piazza Italia Veglione in maschera con la musica di DJ Dany V.Sabato 17 febbraio 2024Presso Discoteca Life ClubOre 16:30 Tè Danzante per i più giovani fino alle 21:30.Ore 24 Veglione in maschera con JBK DJ.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comitato Santa Sabina.: dall’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda è disponibile un servizio di bus che richiede circa due ore e mezza per raggiungere la destinazione.