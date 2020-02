Il Carnevale di Chiaramonte Gulfi

Informazioni utili, date e orari per visitare il Carnevale

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Carnevale e salsiccia in un binomio cheprossimo animerà il cuore dila città dell’olio, località in provincia di Ragusa . L’edizione 2020 delsi affianca infatti allache si svolgerà lunedì 24 febbraio.Una parentesi gustosa fra le sfilate di antiche maschere programmate lungo le vie del centro, restituito al suodalle scenografie allestite per l’occasione. Tutti questi ingredienti, unitamente aiorganizzati ogni sera, rendono l’appuntamento irrinunciabile. Ad attendere visitatori e turisti ci saranno i volti dei, tratteggiati nelle maschere diA Vecchia,ri li Fusa e il Girone dei Cornuti.L’intero paese si mobilita ogni anno per allestire le scenografie e preparare i costumi. La, prodotto tradizionale del territorio, vienedirettamente nella piazza principale. Ad animare ulteriormente la manifestazione saranno presenti anche gli, chiamati dal Comune per aumentare il richiamo e aggiungere quel pizzico di fascino in più durante lepreviste nei pomeriggi di domenica 23 e martedì 25 febbraio lungo Corso Umberto e Piazza Duomo.Al termine della manifestazione non resta altro che godere ancora un po’ delloofferto dalla piana in cui si sviluppa Chiaramonte Gulfi, definita ancheproprio per la posizione privilegiata che occupa, sul fianco della collina che si ergeLa vallata, coltivata a ulivi e viti, permette di respirare il fascino della Sicilia più vera, legata ad antiche tradizioni e densa di vocazioni artistiche riassunte, nel caso di Chiaramonte Gulfi nelle opere custodite daie dalla pinacoteca che è possibile visitare.Carnevale di Chiaramonte Gulfi e Sagra della SalsicciaChiaramonte Gulfi (Ragusa)23-24-25 febbraiodalle 17,30 alle 19 sfilata di carri il 23 e 25 febbraio. Dalle 19, sagra della salsiccia il 24 febbraio. Nelle tre serate gran ballo in maschera dalle 22 alle 2.evento gratuitoevento di carnevale: sul sito ufficiale atterrando all’ Aeroporto “Fontanarossa” di Catania , si può prendere uno degli autobus che vanno in direzione Ragusa e che partono di fronte al terminal arrivi. Più agevole è l'arrivo all'Aeroporto di Comiso ( www.aeroportodicomiso.eu ). In auto si può raggiungere percorrendo la strada provinciale n° 8 Ragusa-Chiaramonte oppure la SP N° 7 Comiso-Chiaramonte.Scopri tutti i Carnevali della Sicilia