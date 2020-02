La Mostra su Antonio Lopez a Milano, Fondazione Sozzani

La mostra in breve

la Milano presenta la splendida mostra “”, un progetto ricco e capace di approfondimento sullache ha scelto la moda per esprimere il proprio incredibile talento.sono ambito di indagine di Lopez, ma il suo percorso artistico è ancheacconto del tempo in cui ha lavorato e vissuto realizzando una ricerca che ha attraversato temi differenti e che non ha dimenticato di rivolgere la propriaTra i piùin campo di, Lopez porta un modo nuovo di concepire il corpo.L’esposizione è curata dae realizzata in sinergia conAl centro del progetto l’e ilche rappresentano un momento imprescindibile della ricerca di Lopez ed ecco che il percorso espositivo propone circatra i, oltre allea testimonianza di uno stile unico, capace di irriverenza e sfrontatezza.Promotore e fautore di unLopez si muove tra, percorrendo una strada di rottura alla, che vede il corpo cambiare prospettiva all’interno del mondo della moda al quale Lopez porta una visione sempre più energica e vitale.Arricchiscono la mostra alla Fondazione Sozzani il film “” e le, per esempio, a testimonianza della realtà che lo ha circondato e che ha vissuto con il suo approccio inimitabile.In esposizione ledel periodo della collaborazione dell’artista con la celebre testata.Antonio Lopez, drawings and photographsFondazione Sozzani, Milano11 gennaio – 13 aprile 2020tutti i giorni 10.30 -19.30; mercoledì e giovedì fino alle 21.00ingresso liberosito ufficialeScopri le altre mostre d'arte in Lombardia