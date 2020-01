La Sagra e Torneo del Maiorchino a Novara di Sicilia

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

Si svolge in quel dida oltre trent’anni, ma a voler rendere giustizia il Torneo del Maiorchino affonda le sue radici fin nel Seicento. Si tratta di una sagra di quelle lunghe, che si ripete tutti ie lea partire, passando in mezzo ai festeggiamenti del carnevale.Al centro deiil, tipico del messinese, che viene fattoper le vie del borgo lungo un percorso di circa due chilometri; si parte da via Duomo e si prosegue fino al muretto di Piano Don Michele dove si trova il traguardo (a sarva).In gara ci sonocomposte ognuna da tre persone e il gioco ha poche e semplici regole da rispettare: si, un filo lungo poco più di un metro che si attorciglia intorno al formaggio; si effettua il lancio senza alcune rincorsa, se il Maiorchino si rompe viene sostituito da un’altra forma di formaggio e vince chi arriva a colpire a sarva con meno lanci.Le giornate di tornei si concludono poi con la tradizionale), che dà spazio adi formaggi locali eal sugo di carne di maiale con una spolverata di immancabile maiorchino.Il maiorchino ha una stagionatura che avviene in costruzioni di pietra fino a ventiquattro mesi; caratterizato da un gusto piccante, è un prodotto tipico, già Presidio Slowfood.: Sagra e Torneo del Maiorchino: Novara di Sicilia ( Messina : Dal 18 gennaio al 1° marzo 2020: non disponibili: ingresso libero: torneo sportivo e sagra gastronomica: sulla pagina facebook del comune: siamo a un’ottantina di chilometri da Messina; da qui per raggiungere Novara di Sicilia si può seguire l’A20 e poi statale 113Scopri tutti gli eventi della Sicilia