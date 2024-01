Il Mercatino dell'Antiquariato e del Biologico a Dolceacqua

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’c'è il, ma anche ilÈ un’occasione di ritrovo molto particolare per espositori specializzati neidel ponente ligure e negli oggetti afferenti l’e l'. Verrebbe da chiedersi: cosa ci fanno nella medesima rassegnaEbbene, convivono alla perfezione in quella che si pone innanzitutto comedi una terra ricca di risorse, di sapori, di eccezioni e di nostalgiche perle del tempo passato. Dolceacqua ne approfitta così per farsi conoscere valorizzando il meglio del proprio spirito di borgo vecchio, presieduto dallo splendidorisalente al 1000 d.C.beneficiano all’ombra del maniero del proprio personale momento di gloria, inaudito sfoggio di mercanzia da mangiare ma anche da collezionare. Ilappare naturalmente come la parola chiave, quella in grado di etichettare con genuina identità un mercatino dove ciò che profuma sulle bancarelle si lega strettamente alla, alla sua anima profonda in parte radicata nella fecondaIl medievalismo del borgo fa da cornice a alle tipicità alla portata del compratore, assolute chicche del territorio come l’, la, la, le, il favoloso e classicooltre a un’infinità di altre prelibatezze dell’alveo gastronomico. Da scoprire, primi, secondi, contorni e dolci serviti innei diversi stand.Contestualmente all’evento si può approfittare anche per visitare i punti d'interesse del paese come il Ponte Vecchio, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Garoscio e il Castello Doria.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato aiMercatino del biologico, dell'artigianato e dell’antiquariatoPiazza Garibaldi e Piazza Padre Mauro, Dolceacqua (Imperia).l'ultima domenica del mese28 gennaio;25 febbraio;31 marzo;28 aprile;26 maggio;30 giugno;28 luglio;25 agosto;29 settembre;27 ottobre;24 novembre;29 dicembre.ingresso gratuito.mercatino enogastronomico e dell’antiquariato.maggiori informazioni sul sito del Turismo del Comune di Dolceacqua dall'autostrada A10 Genova – Ventimiglia bisogna uscire a, imboccare la SS Aurelia e infine la SP della Val Nervia che conduce al paese.La stazione ferroviaria di Ventimiglia dista soltanto 7 km da Dolceacqua, raggiungibile comodamente in autobus utilizzando la linea n.7 della Riviera Trasporti.Gli aeroporti internazionali di Genova e Nizza sono quelli di riferimento.