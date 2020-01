Il Mercatino dell'Antiquariato a Tarcento

Informazioni utili, date e orari dei mercatini

Ogni(a esclusione di dicembre) Tarcento si gremiscono di curiosi e collezionisti in occasione dei puntuali, addensamento di vivaci bancarelle che ricade sotto il nostalgico nome de, capace di rendere pienamente l’idea e l’essenza del ritrovo.Dallelo scenario del centro storico incorona un armonioso e rumoreggiante coro di stand e banchi specializzati nell’esposizione e vendita di oggetti afferenti l’. In altre parole, si riscopre il passato senza però mai affrancarsi dalle “cose presenti”, instaurando un legame fra i tempi attraverso la ricerca di preziosi anelli di congiunzione, nel qual caso mobili, cartoline d’epoca, utensili evergreen, poster commemorativi, vestiario e bigiotteria indifferenti alla deperibilità.Tanto ha da dire e regalare Il Baule della Nonna, e chissà cosa ci si può ancora trovare all’interno, magari dolci ricordi, nuovi mondi, meraviglie mai viste. I mercatini dell’antiquariato sono organizzati ogni anno dall’Il Baule della Nonnavia Roma, Piazza Libertà – Tarcento ( Udine ).25 gennaio, 22 febbraio, 28 marzo, 25 aprile, 23 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 22 agosto, 26 settembre, 24 ottobre, 28 novembre 2020.dalle ore 7 alle 18.accesso gratuito.mercatini dell’antiquariato, modernariato, brocantage e vintage.contattare l’Associazione Pro Tarcento all’indirizzo mail protaarcentoud@libero.it Tarcento possiede una propria stazione ferroviaria ed è raggiungibile in auto percorrendo la SS 13 Pontebbana; l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia (o Ronchi dei Legionari di Trieste ) è quello cui fare riferimento.Scopri i principali mercatini dell'antiquariato in Friuli Venezia Giulia