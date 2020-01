La Festa dell'Epifania a Tarcento

Informazioni utili, date e orari per visitare l’evento

L’Epifania diè davvero molto vecchia e compie quest’anno ben 92 anni; un rito della tradizione del Friuli e della Carnia che si consuma ogni anno, ma che va ben oltre la classica festa dellaIl programma previstoè davvero ricco e ruota tutto intorno ai, i fuochi di antica tradizione che vengono accesi la sera del 6, mentre la vigilia, il 5 gennaio, i, artefici della loro accensione, si sfidano in una singolareper contendersi ilalla presenza del Vecchio Venerando (Vieli Venerando) e gli immancabiliLa giornata conclusiva dell’Epifania di Tarcento è molto suggestiva, con ilche verso sera, dopo aver sfilato per le vie della città, sale inal; il Vecchio Venerando, accende il, il(6 gennaio, alle 19), e trae i giusti auspici in base alla direzione che prende il fumo. Il grande falò si chiude poi con uno meraviglioso(alle 20).Oltre agli appuntamenti storici, durante i festeggiamenti per l’Epifania, i visitatori potranno partecipare alla, non competitiva di 6 e 13 chilometri, visitare ildegli(dalle 10) o assistere a esibizioni di: Epifania: Tarcento ( Udine : dal 4 al 6 gennaio 2020: verificare sul sito a seconda delle attività in programma: ingresso libero: manifestazione folclorica: sul sito ufficiale della proloco e sulla pagina facebook : Tarcento si trova a una ventina di chilometri a nord di Udine, ed è raggiungibile attraverso la statale 13 e provinciale 9, oppure con la provinciale 38Scopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia