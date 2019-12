La Mostra sul Rinascimento a Pordenone, Galleria d'Arte Moderna

Cosa aspettarsi dalla mostra

Il, ovvero, indiscussa figura di spicco nel panorama artistico cinquecentesco e rivale di, è protagonista della mostra "", inaugurata negli spazi dellae fruibile dal grande pubblicoDopo oltre trent'anni dall'ultima mostra dedicatagli, ecco un momento prezioso per presentarefrutto di studio e ricerche recenti e capace di unche vede il maestro quale grande protagonista tra i più significativi autori del suo tempo, la curatela è diIn esposizionedel, afferenti alla, come, ma anche, per esempio, eLa mostra rappresenta un'occasione di approfondimento sul, la sua ricerca infatti viene osservata ponendola incon i più importanti artisti figurativi cinquecenteschi a prescindere dai vincoli territoriali in cui egli si era formato e aveva vissuto e creato. Gli influssi che la sua pittura esercitò andarono oltre il Friuli e arrivarono alle generazioni successive, raggiungendo autori quali, per esempio.Una mostra imperdibile che riuniscea livello internazionale.Il Rinascimento di PordenoneGalleria d'Arte Moderna, Pordenone25 Ottobre 2019 - 02 Febbraio 2020da martedì a venerdì 15:00-19:00 / sabato e domenica 10:00-19:00 orario continuatointero euro 8,00