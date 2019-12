I mercatini di Natale a Sacile

Mercatini di Natale a Sacile

Sacile è...Bianco Natale: questo il nome del cartellone di iniziative natalizie che accompagna il periodo delle feste nella cittadina in provincia di Pordenone La manifestazione si svolgee propone proiezioni a tema natalizio sui palazzi del centro storico di Sacile , mentre in Piazza del Popolo e nella Corte di Palazzo Ragazzoni vengono allestite le tradizionali casette delche mettono in vendita artigianato, oggettistica ed enogastronomia.In realtà gli appuntamenti con le bancarelle, aperte solitamente(vedi specchietto riepilogativo in fondo all’articolo), si estendono anche a via Garibaldi (8 dicembre, mercatino dell’Avvento) e a via Gasparotto (8-15-22 dicembre, Natale in Contrada).Non ci saranno comunque solo mercatini e luminarie, ma anche tanti momenti culturali e d’intrattenimento: spettacoli teatrali, concerti di Natale, incontri e mostre animano le festività secondo un ricco programma che prevede inoltre la Festa della Befana (lunedì 6 gennaio ore 15:30, Piazza del Popolo), la festa diin piazza (31 dicembre ore 21:30 con musica dal vivo) e la possibilità di portare la letterina a(22 e 24 dicembre), che aspetta i bambini sotto la Loggia.Sacile è...Bianco NataleSacile (Pordenone).dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 secondo il calendario di aperture che riportiamo di seguito.5-6-7-8-12-13-14-15-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-31 dicembre 2019;2-3-4-5-6 gennaio 2020.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Turismo di Sacile.Sacile si trova 12 km a ovest di Pordenone sulla SS13.Chi arriva dal Veneto può seguire l’A27 fino a Conegliano e da lì prendere lo svincolo dell’A28, proseguendo fino all’uscita di Sacile Ovest.