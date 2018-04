La Fiera Primaverile degli Uccelli a Sacile

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Con ogni settant’anni di storia alle spalle ladi, borgo alle porte di Pordenone , è l’anticipazione della più famosa Sagra degli Osei che si svolge ad agosto.Una kermesse variopinta che rivendica con fierezza il proprio carattere agricolo; una fiera che mette in mostra uccelli, piante e fiori e anima con tante attività collaterali ben due weekend di questo comune friulano ().Il primo weekend è quello più ricco con gli appuntamenti imperdibili di questa rassegna; in particolare domenica 8 aprile propone l’intramontabile, l’, la mostra degli animali da cortile, la Fiera primaverile degli uccelli e laper il giardino con tanti consigli utili su come utilizzare il “verde” non solo per l’abbellimento della casa ma anche in cucina, nell’arte e nella cosmesi.e tantomusicale fanno da contorno alla fiera e proseguono anche per tutto il weekend successivo.: Fiera Primaverile degli Uccelli: Sacile (Pordenone): dal 6 all’8 e dal 13 al 15 aprile 2018: non disponibili: ingresso libero: Mostra mercato: sul sito ufficiale della proloco: Per raggiungere Sacile si può seguire l’A28 o A27 con uscita a Conegliano e poi seguire la statale 13. Sacile si trova a circa una ventina di chilometri da PordenoneScopri tutti gli eventi del Friuli Venezia Giulia